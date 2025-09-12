cursdeguvernare

vineri

12 septembrie, 2025

Eurobarometru / 52% din europeni susțin intrarea în UE a Ucrainei, 48% sunt de acord cu aderarea Republicii Moldova. Riscurile de care se tem cetățenii UE

De Iulian Soare

12 septembrie, 2025

Aproximativ 56% dintre cetățenii Uniunii Europene sprijină extinderea blocului comunitar, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru. Românii susțin aderarea statelor candidate într-o pondere mult mai mare – 61% din intervievați -, însă cu o excepție: procentul celor care sunt de acord cu intrarea în Uniune a Ucrainei este sub media UE (51% vs. 52%), în timp ce în cazul tuturor celorlalte state și, în special, a Republicii Moldova, favorabilitatea depășește media Uniunii.

Sprijinul pentru extindere depășește 50% în 23 de state membre.

Cele mai mari valori sunt inregistrate în Suedia (79%), Danemarca (75%) și Lituania (74%).


Sub media UE în privința favorabilității extinderii UE se află cetățenii din:

  • Bulgaria
  • Grecia
  • Italia
  • Estonia
  • Germania
  • Austria
  • Cehia
  • Franța

Scorurile obținute de țările candidate

  • Ucraina este cel mai susținut stat pentru aderare (52% la nivel european, majoritar în 14 state membre).
  • Este urmară de Muntenegru, cu 51% opinii de sprijin.
  • Republica Moldova are o susținere de 48%, la fel ca și Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.
  • Turcia înregistrează cel mai mic scor – 37%

Principalele beneficii ale extinderii, în opinia cetățenilor europeni:

  • piață mai extinsă pentru afacerile europene,
  • influență mai mare a UE pe scena globală,
  • mai multe oportunități pe piața muncii și mai forță de muncă mai calificată pentru business-uri
  • consolidarea securității și solidarității între state.


Riscurile asociate:

  • migrația necontrolată,
  • corupția și criminalitatea organizată,
  • costurile financiare suportate de contribuabilii europeni.

Tinerii europeni susțin cu tărie extinderea UE: aproximativ două treimi dintre respondenții cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani sunt de părere că țările (potențial) candidate ar trebui să adere la UE, odată ce îndeplinesc condițiile necesare, în timp ce 56 % sunt în favoarea continuării extinderii UE și consideră că aceasta este benefică pentru propria lor țară.

Tinerii văd extinderea ca pe o șansă de integrare și dezvoltare, în timp ce seniorii sunt mai prudenți și pun accent pe riscuri.


Susținerea, în funcție de orientarea ideologică:

  • 67% din cetățenii care se consideră pa partea stângă a spectrului politic
  • 56% din cei de centru
  • 53% din cei de dreapta.

(Citește și: Republica Moldova / Manifestul ”Europa 2028” – 12 paşi pentru o economie sănătoasă și semnarea Tratatului de aderare la UE în 2028)

