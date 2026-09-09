Exploatarea de cupru și aur de la Rovina – Hunedoara, proiect strategic pentru UE: Memorandum de finanțare semnat de Euro Sun Mining cu Macquarie Bank și Trafigura

Canadienii de la Euro Sun Mining anunță semnarea, pe 3 septembrie, a unui Memorandum de Înțelegere neobligatoriu (MoU) cu Macquarie Bank Limited și Trafigura PTE LTD, pentru finanțarea dezvoltării proiectului de exploatare a zăcămintelor de aur și cupru din Valea Rovina, România.

Conform termenilor MoU, părțile vor colabora în vederea realizării unei linii de credit în valoare de până la 400 de milioane de dolari, precizează un comunicat publicat pe site-ul Euro Sun Mining.

Macquarie și Trafigura vor colabora pe parcursul unei perioade de mandat de 18 luni pentru a efectua verificări de due diligence, pentru a elabora o structură de finanțare și a obține aprobările interne necesare pentru a emite o scrisoare de angajament privind organizarea, sindicalizarea și subscrierea Facilității.

Deși memorandumul de înțelegere reprezintă un acord cu caracter obligatoriu între părți în ceea ce privește numirea și procesul, acesta nu constituie un angajament de finanțare, iar orice Facilitate rămâne condiționată de finalizarea cu succes a procesului de due diligence, de obținerea aprobărilor interne și de semnarea documentației definitive.

MoU include clauze obișnuite de exclusivitate pe durata mandatului, un drept de preempțiune pentru Macquarie de a participa cu până la 15% la orice tranzacție de finanțare alternativă eligibilă pe durata valabilității memorandumului de înțelegere și timp de 12 luni după încetarea acestuia, precum și clauze standard privind rambursarea costurilor, confidențialitatea și despăgubirile.

Plasament privat

În mod separat, Euro Sun a convenit asupra unui acord preliminar cu Urion Investments Holdings Limited, o societate din cadrul Grupului Trafigura, pentru o investiție strategică de capital în valoare de trei milioane USD, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

Conform termenilor propuși ai Ofertei, Urion ar urma să subscrie aproximativ 21,5 milioane de unități la prețul de 0,19 CAD pe Unitate.

Proiectul de la Rovina, pe lista priorităților strategice ale UE

Comisia Europeană a acordat anul trecut statut strategic proiectului minier de aur și cupru de la Rovina, în cadrul reglementărilor pentru materii prime critice (CRMA).

Acest statut oferă prioritate și proceduri simplificate de autorizare din partea Uniunii Europene pentru exploatarea de resurse critice.

Este al doilea cel mai mare zăcământ de aur și cupru din Europa, cu o valoare estimată la peste 10 miliarde de euro.

Dacă investiția se va concretiza, statul român ar urma să câștige câteva sute de milioane de euro.

Proiectul minier de tip open-pit pentru aur și cupru este situat în zona Rovina – Colnic, în Munții Poiana Ruscă, județul Hunedoara – are ca dezvoltator compania canadiană Euro Sun Mining Inc. (fostă Carpathian Gold), deținătoarea Rovina Valley Project (RVP) în proporție de 100%.

În comunicatele companiei, proiectul este adesea descris ca al doilea cel mai mare depozit de aur din Europa (după volumul de resurse), și un proiect strategic pentru cupru în UE.

La Rovina se află unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de cupru și aur din Europa, cu resurse de cupru măsurate de aproximativ 233.000 tone.

Nu este încă o mină în producție; toate cifrele de „producție” sunt proiecții din studii de fezabilitate.

România, cu 3 proiecte pe lista proiectelor CRM strategice

În 2025, Comisia Europeană a publicat lista celor 47 de proiecte strategice incluse în Legea privind materiile prime critice. Inițiativa vizează reducerea dependenței Europei de materiile prime strategice, în special de cele importate din China.

Uniunea Europeană dorește să reducă importurile din țări terțe de astfel de minerale critice cu 30% până în 2030.

Trei dintre aceste proiecte urmează să fie dezvoltate în vestul României, cu investiții în valoare de aproximativ 615 milioane de euro pentru exploatarea a trei materii prime:

grafitul, la Baia de Fier , județul Gorj, de către o companie românească;

, județul Gorj, de către o companie românească; magneziul, la Budureasa , județul Hunedoara, de către o companie americană;

, județul Hunedoara, de către o companie americană; cuprul, la Rovina, județul Hunedoara, de către o companie canadiană.

Aceste materii prime sunt utilizate într-o gamă largă de domenii, inclusiv în industria aerospațială și aeronautică, în sectorul energiei electrice, în echipamente medicale, în baterii pentru panouri solare și laptopuri.

De asemenea, ele sunt utilizate în comunicațiile mobile, GPS, internet, fibră optică, precum și în sisteme de automatizare și componente electronice, și în special în industria de apărare.

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