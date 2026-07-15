BCE a selectat pentru testarea euro digital 36 de furnizori de plăți, printre care Revolut, UniCredit și Deutsche Bank – Lansarea e programată pentru 2029

Revolut Bank UAB, UniCredit SpA şi Deutsche Bank AG se numără printre cei 36 de furnizori de servicii de plată care vor participa la faza pilot a proiectului privind introducerea unui euro digital, a anunţat Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters.

BCE lucrează de mai mulţi ani la o versiune digitală a monedei euro, unul dintre motive fiind acela de a reduce dependenţa blocului comunitar de furnizorii de plăţi cu sediul în SUA (VISA, Mastercard etc.), şi speră că va lansa prima emisiune de euro digital în 2029, cu condiţia ca legislaţia necesară să fie adoptată până la sfârşitul acestui an.

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca și numerarul pentru plăți în magazine, online și între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

Prima emisiune de euro digital va avea loc în 2029

Faza pilot a programului, care urmează să înceapă în a doua jumătate a anului 2027, va dura 12 luni şi va testa funcţionalitatea tehnică şi procesele operaţionale ale unui euro digital iar rezultatele vor fi utilizate şi pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorului, a anunţat marți BCE, într-un comunicat.

Peste 50 de companii au aplicat pentru a participa la faza pilot, iar printre cele 36 de firme selectate se numără nume importante precum Deutsche Bank şi UniCredit, precum şi bănci digitale cu creştere rapidă, cum ar fi Revolut. Companiile implicate provin din 16 dintre cele 21 de state membre ale zonei euro.

La finele anului trecut, cele 27 de guverne ale UE au convenit că îşi doresc un euro digital care să fie utilizabil oricând, oriunde, indiferent dacă utilizatorii sunt conectaţi la internet sau offline. Euro digital ar urma să fie o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca şi numerarul pentru plăţi în magazine, online şi între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

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