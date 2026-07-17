Euractiv: UE va solicita SUA scutiri de la tarife pentru exporturile sale cheie

Comisia Europeană a întocmit o listă de câteva sute de produse – de la roquefort la roboți industriali – pentru care dorește ca Washingtonul să acorde scutiri de la taxa vamală de 15% prevăzută în acordul UE–SUA de la Turnberry, potrivit unei propuneri consultate de Euractiv.

În acest document, Comisia susține că UE și-a respectat deja angajamentele în cadrul acestui acord tarifar – încheiat la Turnberry, în Scoția, vara trecută – prin eliminarea, începând cu 1 iulie, a taxelor vamale pentru sute de produse industriale și agroalimentare americane.

Bruxelles-ul solicită acum Statelor Unite să aplice tarifele lor standard pentru sute de exporturi ale UE.

Comisia explică faptul că aceste produse au fost selectate deoarece susțin reindustrializarea americană, sprijină grupuri de interese-cheie din SUA, precum fermierii, precum și obiective în materie de energie și securitate, sau sunt considerate de neînlocuit.

Lista include o gamă largă de produse agroalimentare europene de top, dintre care multe se numără printre cele mai cunoscute exporturi ale Uniunii către Statele Unite.

În ceea ce privește produsele lactate, roquefortul și pecorino sunt singurele brânzeturi menționate explicit, alături de o categorie mai largă care cuprinde brânzeturile din lapte de oaie comercializate în forme întregi, inclusiv cele destinate răzuirii.

Bruxelles-ul dorește, de asemenea, ca vinurile liniștite și spumante, precum și brandy-ul, cidrul și berea să fie scutite de taxa de 15%. Lista băuturilor spirtoase include whisky, gin, rom, vodcă și lichioruri – produse care beneficiau de acces fără taxe vamale în SUA înainte de tarifele introduse de administrația Trump.

Printre alte produse se numără uleiul de măsline și măslinele – acestea din urmă fiind vizate într-un diferend tarifar care datează din primul mandat al lui Trump – precum și pastele, trufele, ciupercile și produsele din carne procesată.

În domeniul pescuitului, propunerea acoperă tonul, somonul afumat, bibanul de mare și caracatița.

Componenta industrială vizează în principal utilaje agricole, roboți industriali, echipamente electrice, instrumente pentru semiconductori și produse chimice.

Produsele din domeniul sănătății includ fire de sutură chirurgicale, pansamente și dispozitive de stomie, până la kituri de diagnostic, cimenturi dentare, sticlărie de laborator și mese de operație.

Comisia precizează în document că își rezervă dreptul de a modifica sau extinde propunerea.

Vorbind marți în fața Parlamentului European, Matthias Jørgensen, responsabil pentru comerț în cadrul Comisiei, a declarat că executivul european a întocmit o listă care acoperă exporturi ale UE către SUA în valoare de 150 de miliarde de euro. El a adăugat că este încă prea devreme pentru a se pronunța asupra evoluției negocierilor, dar că Comisia va continua să urmărească această chestiune „cu fermitate”.

Statele Unite refuzaseră să înceapă discuții privind scutirile de produse înainte ca UE să pună oficial în aplicare acordul de la Turnberry.

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