Euractiv: China rămâne principalul finanțator al Gardienilor Revoluției din Iran

China continuă să sfideze sancțiunile internaționale prin achiziționarea unor cantități mari de petrol din Iran, oferind o linie vitală de finanțare Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), grupul paramilitar brutal care conduce actuala represiune împotriva protestatarilor iranieni, potrivit datelor obținute de Euractiv de la o agenție de informații occidentală.

„Principalul cumpărător este China, care reprezintă aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului”, a spus un oficial al agenției, adăugând că a doua cea mai mare economie a lumii arată puțină preocupare pentru riscul sancțiunilor secundare.

Beijingul este, de asemenea, în mare măsură indiferent față de reprimarea violentă a protestatarilor de către Teheran: „Pur și simplu nu le pasă de politicile interne ale Iranului”, a spus oficialul.

Iran concurează cu Rusia pentru vânzarea petrolului sancționat către China

Pentru a-și transporta petrolul, Iranul se bazează pe o flotă „umbra”, similară cu cea a Rusiei, folosind petroliere mascate care își opresc semnalele de urmărire.

Deși Moscova a oferit anterior asistență pentru acest tip de evitare a sancțiunilor, Rusia și Iranul au devenit între timp concurenți, a spus oficialul, deoarece ambele încearcă să vândă petrol sancționat de Occident către China.

Livrări de arme în schimbul livrărilor de țiței

China nu plătește, de asemenea, exclusiv în numerar: „Există livrări directe de sisteme de arme din China către IRGC”, a spus oficialul. În ultimele șase luni, Beijingul a fost, de asemenea, principalul susținător al IRGC în reconstruirea programului de rachete balistice al Iranului.

O parte din operațiunile de achiziții ale regimului trec și prin Dubai, în Emiratele Arabe Unite, unde un mediu de afaceri relativ favorabil facilitează tranzacțiile, a spus oficialul.

În ciuda faptului că economia iraniană este „în cădere liberă”, regimul dispune în continuare de resurse financiare suficiente pentru a-și finanța forțele proxy din întreaga regiune, grupul islamist puternic șiit Hezbollah din Liban fiind principalul beneficiar.

„Estimăm că Hezbollah a primit între 800 de milioane și 1 miliard de dolari de la Iran anul trecut”, a spus oficialul.

Aflux limitat de luptători șiiți din regiune în Iran

Întrebat despre rapoarte care sugerează că Teheranul s-a bazat pe miliții proxy pentru a suprima protestele din interiorul Iranului, oficialul a adoptat un ton mai precaut.

Deși serviciile de informații au observat un aflux limitat de luptători șiiți din grupuri irakiene legate de coaliția largă a Forțelor de Mobilizare Populară, cunoscută sub numele de Hashd al-Shaabi, nu există indicii că acest lucru s-a întâmplat la scară mai largă, a spus oficialul.

IRGC, a spus oficialul, are suficiente efective proprii pentru a suprima tulburările pentru moment. „Regimul are nevoie de milițiile șiite irakiene în principal în Irak.”

Acolo, rețeaua de miliții aliniate Iranului – în mare parte Kataib Hezbollah, precum și facțiuni mai mici precum Harakat al-Nujaba și Asaib Ahl al-Haq – rămâne un levier cheie prin care Teheranul exercită influență asupra vecinului său.

Diversificarea finanțării: criptomonede și achiziții de aur la scară mare

Dincolo de petrol, IRGC s-a orientat tot mai mult către două canale suplimentare pentru a-și diversifica finanțele, potrivit evaluării: tranzacții cu criptomonede și achiziții de aur la scară mare.

Turcia a jucat un rol semnificativ în comerțul cu aur, precum și în contrabanda cu valută, conform oficialului, deși practica transportului de valize pline cu numerar prin Turkish Airlines via Liban către Hezbollah – sau direct la Teheran – a scăzut.

Cu toate acestea, astfel de transferuri directe de numerar din Ankara încă au loc, mai ales că Iranul întâmpină dificultăți în a transfera fonduri pe ruta terestră după căderea aliatului său, Assad, în Siria, în 2024.

