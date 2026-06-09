Eugen Tomac, „încrezător” după discuțiile cu partidele, deși declarațiile interlocutorilor nu-i dau șanse să devină premier. Următoarea mișcare ce ar fi pregătită de președinte

Premierul desemnat, Eugen Tomac, s-a declarat optimist și „încrezător” și după discuțiile purtate marți, cu UDMR și minoritățile, deși după prima serie de negocieri, încheiată la cinci zile după ce a fost propus de președintele Nicușor Dan, nu există șanse să obțină votul Parlamentului pentru formarea guvernului.

”Eu sunt optimist. Sunt convins că vom găsi o soluţie pentru a debloca această situaţie pentru că este şi interesul partidelor să avem un guvern învestit cât mai rapid. Rămân optimist”, a spus Eugen Tomac, întrebat dacă va depune mandatul primit de la președinte, în cazul în care partidele anunță că nu votează guvernul propus.

„Sunt încrezător că în ziua votului peste 233 de membri ai Parlamentului României ne vor acorda încrederea pentru a merge… (…) Sunt convins că voi reuşi să conving peste 233 de parlamentari”, a spus Tomac și luni seara, după o zi în care a fost refuzat de PNL și USR.

Europarlamentarul a anunțat că va continua să discute cu actorii politici de care depind cele 233 de voturi necesare formării unui Cabinet tehnocrat Tomac, iar la începutul săptămânii viitoare să prezinte legislativului cu lista Guvernului și programul de guvernare, conform Constituției.

Urmează stabilirea ședinței comune a Parlamentului pentru vot, care nu poate fi stabilită mai târziu de 15 zile de la primirea programului și a listei Guvernului.

Rezultatele discuțiilor purtate marți

UDMR nu poate vota un guvern din care nu face parte, conform logicii politice, și are nevoie de argumente pentru a vota guvernul tehnocrat propus, a declarat marți Kelemen Hunor, după discuțiile pe care le-a avut cu Eugen Tomac.

“Din punctul de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu se leagă în niciun fel. Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte, după ce am fost cenzurați prin moțiune de PSD și AUR”.

Decizia UDMR va fi luată după ce va fi prezentat programul de guvernare, la care încă se lucrează și ar urma să fie finalizat miercuri. Partidul va mai avea o discuție cu Eugen Tomac când acest document va fi gata. „Vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare”.

Declarația vine după ce, luni, PNL și USR au anunțat și ele că nu întrevăd posibilitatea votării unui Cabinet Eugen Tomac.

La întâlnirea cu grupul Uniți pentru România, compus din parlamentari care au plecat din POT, a participat și fostul prmeier PSD Victor Ponta, care a declarat pentru Digi24.ro că nu s-a decis încă dacă îl vor susține pe premierul desemnat și urmează o discuție în cadrul grupului.

Eugen Tomac a susținut, însă, că mai mulți aleși i-au transmis că au fost convinși să îl susțină.

De asemenea, i s-ar fi transmis să acorde o atenție sporită sportului, în viitorul program de guvernare. „Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români şi nu voi înfiinţa un Minister al Sportului, pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenţie Agenţiei Naţionale pentru Sport şi mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiţii. Deci, o discuţie foarte bună şi încrezătoare”, a declarat Eugen Tomac, după întâlnirea cu grupul Uniţi pentru România.

Premierul desemnat a justificat negocierile cu parlamentari aleşi pe listele partidelor POT, AUR sau SOS, prin faptul că acești parlamentari au plecat din formațiunile suveraniste: ”Atât timp cât există oameni politici dispuşi să susţină obiectivele pe care mi le-am asumat, este obligaţia mea să îi ascult, pentru că, în politică, oamenii uneori îşi schimbă opţiunile. Atât timp cât aceşti oameni au plecat din partide anti-occidentale şi sunt dispuşi să discute, eu sunt pregătit să îi ascult. Nu ştiu ce se va întâmpla”.

Tomac, după ce a fost acuzat că mai mulți miniștri selectați de el ar fi oameni din orbita PSD: Să nu fim mai catolici decât Papa

Lideri PNL și USR au acuzat marți că în spatele unor nume vehiculate a face parte din Guvernul Tomac se află PSD. Reamintim că ambele partide au votat rezoluții potrivit cărora nu votează un guvern cu PSD în componență, și niciunul care are în spate această formațiune, după ce social-democrații au votat demiterea Guvernului Ilie Bolojan.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat că premierul desemnat Eugen Tomac a avut chiar ”întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate cu PSD”, iar lista de miniştri prezentată este ”cusută cu aţă alb-fosforescentă”.

”Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti”, i-a transmis Ciucu premierului desemnat, printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

Întrebat de jurnaliști despre aceste reproșuri argumentate în cazul câtorva propuneri de miniștri, Eugen Tomac a vorbit despre interesul României și le-a cerut celor care s-au arătat nemulțumiți să nu fie mai catolici decât Papa:

„Eu cred că trebuie să fim raţionali şi trebuie să înţelegem un lucru elementar: că în momentul de faţă avem nevoie de un guvern învestit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român, pentru că această situaţie de blocaj nu face decât foarte mult rău României. Am văzut exigenţele partidelor şi am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil, pentru că un guvern în afara acestor partide, fără membri de partid, evident că nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele parlamentare pro-occidentale şi le-au asumat. Deci sunt conştient de acest lucru şi în această discuţie, am dus discuţia şi ieri şi o voi duce şi astăzi, pe nevoia de a fi un pic mai flexibili şi să nu fim mai catolici decât Papa pentru că acest guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României şi va acţiona în interesul României”, a răspuns Eugen Tomac.

Planul B de guvernare, (surse Digi24): Guvern politic și premier tehnocrat (Radu Burnete sau Alexandru Nazare)

Consilierul prezidențial pe probleme economic – Radu Burnete, și actualul ministru al Finanțelor – Alexandru Nazare, sunt numele pe care le-ar avea în vedere Nicușor Dan pentru a fi desemnate în cazul în care Eugen Tomac ratează cele 233 de voturi necesare, un scenariu foarte posibil.

Președintele a susținut, în discuțiile cu o parte dintre liderii fostei coaliții, că dorește ca următoarea propunere să fie tot una din afara partidelor parlamentare, conform Digi24.

Alexandru Nazare ar fi preferat în contextul în care s-ar putea forma în jurul său un guvern politic, dar cu premier tehnocrat, condiția pusă de Nicușor Dan.

Lideri din PSD spun că această variantă se discută deja la nivelul partidului și este negociată inclusiv cu lideri din PNL, din tabăra celor care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Calculele lui Nicușor Dan ar arăta că fosta coaliție s-ar putea reface după un eșec al lui Eugen Tomac, cu un Cabinet Alexandru Nazare, fost liberal.

Revenirea la vechea majoritate ar implica însă schimbări importante la vârful PNL, chiar înlocuirea președintelui Ilie Bolojan, printr-o lovitură dată de aripa apropiată de PSD, acțiune pe care au și mizat social-democrații când au inițiat demiterea Guvernului Bolojan.

Variabilele sunt însă destul de multe, ținând cont că PNL și PSD ar putea propune o guvernare minoritară, iar parlamentarii și președintele (cu excepția AUR) nu-și doresc alegeri anticipate.

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