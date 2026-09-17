EU Kids Act, adoptat de Comisie / 15 ani – vârsta minimă, la nivel UE, pentru ca minorii să își deschidă un cont propriu pe rețele

Comisia Europeană a adoptat joi Regulamentul „EU Kids Act”, prin care li se interzice marilor rețele sociale să aibă acces la copiii sub 13 ani și stabilește la 15 ani vârsta minimă la nivelul UE pentru ca minorii să își deschidă un cont propriu.

O altă noutate importantă a legii este că inversează sarcina probei, furnizorii de servicii fiind obligați să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și sigure prin concepție.

Propunerea legislativă a fost prezentată Parlamentului European și Consiliului, în vederea lansării procesului legislativ și se așteaptă o adoptare rapidă a reglementării.

Propunerea de act al UE este structurată pe patru piloni

1. Întârzierea accesului pe platformele de comunicare socială

Legea UE propune ca copiii să poată crea conturi autonome pe platformele de comunicare socială numai începând cu vârsta de 15 ani.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, propunerea solicită controlul parental, permițând tutorilor să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui. Acest lucru le-ar permite să acceseze platforme de comunicare socială și de partajare a materialelor video adecvate vârstei.

În plus, serviciile disponibile pe mini-conturi trebuie să fie concepute cu garanții, cum ar fi contactele sociale limitate și timpul limitat petrecut în fața ecranului de până la o oră pe zi, recunoscând rolul tutorilor în sprijinirea dezvoltării autonome și sigure a copiilor lor online.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 13 ani nu pot accesa platformele de comunicare socială, dar pot accesa servicii de partajare a materialelor video special concepute pentru copii prin intermediul conturilor gestionate de tutorele lor. În acest scop, platformele trebuie să ofere părinților sau tutorilor un instrument ușor de utilizat pentru a restricționa utilizarea dispozitivului adultului la astfel de servicii adaptate copiilor, atunci când acesta este transmis copiilor, și pentru a limita expunerea copilului până la maximum o oră pe zi.

2. Siguranță din faza de proiectare

Legea UE privind KIDS impune o serie de obligații pentru toate serviciile online care oferă servicii de comunicare socială, partajare video, jocuri video online, însoțitori de IA și roboți de chat utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani.

Printre acestea se numără interzicerea caracteristicilor care creează dependență și a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri care trag minorii în „găuri de iepure” de conținut dăunător. De asemenea, include interzicerea scroll-ului infinit fără puncte de oprire, trucuri de recompensă și notificări push în timpul orelor de somn, precum și contacte nesolicitate de la străini. În plus, companionii IA și roboții de chat trebuie să fie dezactivați în mod implicit și nu pot simula relațiile interpersonale în moduri care creează dependență emoțională.

Profilurile pentru minori trebuie să fie private în mod implicit, cu geolocalizarea, accesul la cameră și la microfon dezactivat. Serviciile online trebuie, de asemenea, să ofere minorilor modalități ușoare de a bloca și de a dezactiva utilizatorii, instrumente eficiente de gestionare a timpului și sisteme de recomandare sigure pe care minorii le pot controla, regla și reseta.

3. Asigurarea vârstei pentru protejarea vieții private

În temeiul Legii UE privind KIDS, serviciile online și magazinele de aplicații trebuie să utilizeze instrumente de asigurare a vârstei. De exemplu, aceștia pot utiliza aplicația UE de verificare a vârstei, care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice, respectând astfel cele mai înalte garanții de protecție a vieții private. Statele membre vor fi implicate îndeaproape în crearea acestui ecosistem.

În plus, furnizorii de servicii de comunicare socială și de platforme de partajare a materialelor video vor fi chemați să efectueze verificarea vârstei atunci când un utilizator deschide un cont nou.

În ceea ce privește conturile existente, furnizorii trebuie să estimeze vârsta utilizatorului pe baza unor indicatori rezonabili (de exemplu, data creării contului, detaliile cardului de credit).

4. Asigurarea efectivă a respectării normelor

Propunerea inversează „sarcina probei”, conferind furnizorilor de platforme online foarte mari responsabilitatea de a dovedi că serviciile lor sunt „sigure din faza de proiectare”.

Aceștia vor fi obligați să prezinte un plan de conformitate Comisiei și unui auditor independent care trebuie să evalueze în detaliu noul serviciu, noua caracteristică sau noua funcționalitate. Comisia poate solicita furnizorului să propună măsuri corective în cazul în care, pe baza raportului auditorului, consideră că planul de conformitate conține orice deficiență.

Cadrul de asigurare a respectării legislației se bazează pe structurile deja existente în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale și al Regulamentului privind inteligența artificială, utilizând mecanismele stabilite și expertiza existentă. Propunerea introduce proceduri accelerate de asigurare a respectării legislației împotriva furnizorilor în cazul nerespectării Legii UE privind KIDS, în cadrul cărora Comisia ar trebui să încheie investigațiile în termen de 90 de zile.

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