ETF-uri pentru semiconductori. 3 mari fonduri

În acest articol vom prezenta câteva dintre cele mai populare ETF-uri pentru semiconductori, în care pot investi românii interesați de piața de tehnologie.

Semiconductorii și piețele financiare

În contextul digitalizării industriilor și serviciilor, dar și al vieții de zi cu zi, cererea pentru componentele necesare fabricării de electronice este tot mai ridicată. Astfel, semiconductorii sunt necesari pentru telefoane mobile, calculatoare, mașini (inclusiv electrice), centre de date și de servere sau pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Toate aceste produse necesită miliarde de semiconductori, care la rândul lor necesită anual milioane de tone de materiale precum siliconul, iar companiile care dezvoltă și produc astfel de cip-uri beneficiază direct de uriașul trend al digitalizării, se arată pe platforma justetf.com.

ETF-uri pentru semiconductori – în ce companii investesc

Una dintre cele mai simple, ieftine și accesibile metode de a investi în semiconductori este prin intermediul așa-numitelor ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă).

ETF-urile pentru semiconductori investesc în acțiuni ale companiilor implicate în fabricarea semiconductorilor, companii ce pot include atât producătorii propriu-ziși de cip-uri, cât și companiile care furnizează bunuri și servicii pentru producători (ca de exemplu metalele rare necesare fabricării), se arată într-un ghid realizat de platforma ETF Database.

ETF-uri pentru semiconductori

Cel mai mare ETF pentru cip-uri

Iată, în continuare, câteva dintre cele mai populare ETF-uri pentru semiconductori:

1. VanEck Semiconductor UCITS ETF, sau SMH, este cel mai mare ETF pentru semiconductori din lume în funcție de valoarea fondului, aceasta situându-se la momentul actual la aproape 5,7 miliarde de euro. Este un ETF cu acumulare (profitul este reinvestit automat, nu distribuit sub formă de dividende) care urmărește indicele MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG, care la rândul său urmărește companii din întreaga lume listate în SUA și care sunt active în industria semiconductorilor.

Acțiunile incluse în indice sunt filtrate conform criteriilor ESG (de mediu, sociale și guvernanță corporativă), iar ponderea maximă a unei singure companii în indice este limitată la 10%. ETF-ul se focusează pe cele mai lichide 25 de companii din sector listate la bursele din SUA.

De la lansarea sa în 2020, ETF-ul a înregistrat succesiv randamente foarte mari, la ora actuală randamentul year-to-date fiind de peste 45%, conform etfdb.com.

Cele mai mari ETF-uri pentru semiconductori

2. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc), sau SOXX, este un ETF ce are în administrare fonduri totale de peste 3,2 miliarde de euro (valoarea totală de piață a tuturor investițiilor). În coșul fondului lansat în anul 2021 sunt incluse 252 de companii din industria semiconductorilor.

Precum exemplu precedent, și acest ETF este unul cu acumulare. El urmărește indicele MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, care urmărește companii cu capitalizare mare, medie și mică din 23 de piețe dezvoltate și 24 de piețe emergente, active în industria semiconductorilor. La data de 7 mai 2026, SOXX avea un randament year-to-date de peste 60%.

3. Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc este un ETF cu acumulare lansat în anul 2007 din componența căruia fac parte 65 de companii, și care gestionează fonduri totale de peste 1,5 miliarde de dolari.

ETF-ul urmărește indicele MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered, ce urmărește companii cu capitalizare mare și medie din 23 de piețe dezvoltate și 24 de piețe emergente, active în industria semiconductorilor.

ETF-uri pentru semiconductori – listă

Alte ETF-uri notabile pentru acest sector sunt:

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF, fond de peste 156 de milioane de euro, cu acumulare, din care fac parte 80 de companii;

Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist este un ETF cu distribuire de dividende către investitori, care astfel nu trebuie să aștepte ca prețul deținerilor lor să crească pentru a face un profit prin vânzarea acțiunilor. Fondul de 99 de milioane de euro este alcătuit din 65 de companii.

First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A USD ACC este un ETF cu acumulare lansat în 2024. Este alcătuit din 50 de companii și are în administrare active de 27 de milioane.

Foto: flutie8211 / TheInvestorPost / pixabay.com

