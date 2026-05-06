ETF-uri pentru piețe emergente. 12 exemple

Investitorii care își doresc să obțină randamente mai mari pot investi în ETF-uri pentru piețe emergente, însă trebuie menționat că aceste fonduri implică un risc mai mare decât investițiile în ETF-uri dedicate unor piețe dezvoltate, stabile.

Ce este o piață emergentă

O piață emergentă (denumită și țară emergentă sau economie emergentă) este o piață care are anumite caracteristici ale unei piețe dezvoltate, dar nu îndeplinește pe deplin standardele acesteia. Astfel de piețe ar putea deveni însă piețe dezvoltate în viitor.

La ora actuală, printre cele mai mari economii emergente în funcție de produsul intern brut se numără India, China, Brazilia, Rusia, Mexic, Indonezia, Arabia Saudită, Argentina și Thailanda, potrivit Wikipedia.org.

După cum se arată într-o definiție propusă de publicația Investopedia, o piață emergentă se referă la economia unei națiuni în curs de dezvoltare care se integrează în piața globală, și care este marcată de o creștere rapidă a PIB-ului, a volumului comerțului și a investițiilor străine. Pe de altă parte, piețele emergente prezintă riscuri precum instabilitatea politică și volatilitatea monedei, oferindu-le investitorilor atât oportunități (randamente mai mari pentru investiții), dar și provocări.

Ce este un ETF

Înainte de a enumera câteva dintre cele mai cunoscute ETF-uri pentru piețe emergente vom explica, pe scurt, ce este un ETF. Un ETF este un fond de investiții care se tranzacționează la bursă, dreptul de proprietate asupra ETF-ului fiind împărțit în acțiuni pe care investitorii le pot cumpăra sau vinde în mod liber la bursă.

Foarte multe ETF-uri urmăresc diverși indici bursieri, adică reproduc structura coșului de acțiuni din indicele bursier respectiv. Practic, prin strategia de investiții, administratorul fondului dorește să replice indici bursieri precum S&P 500 sau Dow Jones, cumpărând acțiuni la companiile care compun indicele.

Investind în ETF-uri, investitorii pot obține fie câștiguri sub formă de dividende (în cazul ETF-urilor care își distribuie profiturile), fie în momentul în care își vând deținerile la un preț mai mult decât cel plătit pentru ele (ETF-uri cu acumulare).

ETF-uri pentru piețe emergente – randamente

Investitorii interesați de piețe emergente pot să investească în ETF-uri ce urmăresc indicii bursieri dintr-o anumită țară sau, pentru o diversificare sporită, pot să investească în ETF-uri alcătuite în așa fel încât să reflecte economiile mai multor piețe emergente.

Randamentele ETF-urilor pentru piețe emergente pot fi foarte mari într-un an, chiar și de 20-30% în anii buni, însă volatilitatea ridicată funcționează și în sens invers, iar în anii în care economiile emergente se confruntă cu probleme, indicii respectivi pot scădea puternic, cum s-a întâmplat în 2022, când Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a scăzut cu peste 20%.

ETF-uri pentru piețe emergente – indici bursieri

Potrivit unui ghid publicat de platforma justetf.com, investițiile în piețele emergente din întreaga lume se pot realiza prin utilizarea unui ETF care urmărește un indice diversificat al piețelor emergente, ponderat în funcție de capitalizarea de piață. În prezent, următorii indici pot fi luați în considerare pentru o investiție diversificată la nivel global în acțiuni ale piețelor emergente:

FTSE Emerging

MSCI Emerging Markets

MSCI Emerging Markets IMI

Specialiștii platformei de investiții menționează că un ETF pentru piețe emergente la nivel mondial este o completare foarte bună a unui ETF pentru piețe dezvoltate la nivel global, cum ar fi un ETF ce urmărește indicele MSCI World. Investitorii care doresc să își construiască un portofoliu cât mai diversificat la nivel global pot să combine două astfel de ETF-uri, pentru a acoperi cât mai multe economii emergente.

ETF-uri pentru piețe emergente – exemple

Potrivit justetf.com, cei 3 indici menționați anterior sunt urmăriți de 28 de ETF-uri, printre acestea numărându-se:

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc), fond de circa 34 de miliarde de euro

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C, fond de aproape 11 miliarde de euro

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist), ETF de peste 8 miliarde de euro

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc), fond de circa 7,6 miliarde de euro

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist, fond de 4,7 miliarde de euro

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc, fond de 4,5 miliarde de euro

ETF-uri pentru piețe emergente – listă

Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc, fond de aproape 4 miliarde de euro

Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc, fond de circa 3,9 miliarde de euro

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD, fond de 3,3 miliarde de euro

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing, fond de aproape 3 miliarde de euro

UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis, fond de 2,4 miliarde de euro

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating, fond de peste 1,8 miliarde de euro

