ETF-uri de aur. TOP 8 fonduri cu active peste 1 miliard $

Persoanele interesate să investească în metale prețioase pot să se orienteze spre ETF-uri de aur, care reprezintă o alternativă mai simplă și cu costuri mai reduse decât deținerea propriu-zisă a unor lingouri din aur.

De ce să investești în aur

Aurul are numeroase avantaje, unul dintre cele mai relevante fiind că prețul aurului tinde să fie mai stabil de-a lungul timpului comparativ cu acțiunile și alte instrumente financiare. În plus, deoarece aurul nu este folosit doar pentru bijuterii, ci are și multe utilizări industriale (în special în fabricare de semiconductori și diverse alte componente electronice), cererea pentru aur continuă să fie ridicată la nivel global.

Totodată, oferta de aur este destul de limitată la nivel mondial, întrucât metalul prețios se obține prin activități complexe de minerit și prelucrare.

Din toate aceste motive, prețul aurului a ajuns la un record în anul 2025. Astfel, în aprilie, o uncie de aur (1 uncie = 28,35 grame) a ajuns să se vândă cu aproape 3.500 de dolari, cel mai ridicat preț din istorie.

ETF-uri de aur versus lingouri din aur

Totuși, investițiile în lingouri de aur vin la pachet cu anumite costuri și probleme de gestionare. Lingourile trebuie transportate, ceea ce implică un risc de securitate. De asemenea, lingourile trebuie depozitate într-un loc sigur, preferabil într-un seif sau casete de valori puse la dispoziție de bănci sau alte instituții financiare. Toate acestea presupun însă și costuri de administrare.

Din acest motiv, pentru investitorii mai comozi care vor să evite toată această logistică, ETF-urile de aur pot fi o soluție mai potrivită dacă vor să investească în metale prețioase.

Ce este un ETF

Înainte de a prezenta câteva ETF-uri de aur, vom explica ce este un ETF. Un ETF („exchange-traded fund”) este un fond tranzacționat la bursă, adică un fond de investiții administrat de o societate de administrare a investițiilor ce colectează bani de la persoane fizice și juridice, iar apoi îi investește în diferite active.

Multe ETF-uri urmăresc diverși indici bursieri, iar prin investițiile realizate (acțiuni la diverse companii) societățile de administrare își propun să reproducă structura coșului de acțiuni din indicele respectiv. Administratorii altor ETF-uri cumpără obligațiuni, iar aceste fonduri sunt cunoscute sub numele de ETF-uri de obligațiuni (bond ETFs).

ETF-uri de aur – definiție și structură

În ceea ce privește ETF-urile de aur, după cum le spune și numele, investiția se realizează într-un metal prețios – aurul.

Particularitatea unui ETF este că, spre deosebire de un fond mutual, acesta poate fi tranzacționat la bursă. Acest lucru este posibil deoarece dreptul de proprietate asupra ETF-ului este împărțit în acțiuni/unități de fond deținute de investitori, iar acestea se pot tranzacționa în mod liber pe bursă.

Foto: soofiatailor / pixabay.com

Trebuie precizat faptul că acționarii unui ETF nu sunt acționari ai companiilor în care au investit administratorii ETF-ului, așa cum acționarii unui ETF de obligațiuni nu dețin în mod direct bond-urile în care investesc administratorii ETF-ului. Cu alte cuvinte, acționarii dețin în mod indirect activele fondului și au dreptul la o parte din profitul ETF-ului în momentul în care administratorii distribuie părți din câștig sub formă de dividende.

În mod similar, cei care au cumpărat unități de fond/acțiuni la un ETF de aur nu sunt proprietarii unei cantități anume de aur, ci dețin în mod indirect activele ETF-ului.

Astfel de ETF-uri de aur oferă expunere de piața aurului, iar investitorii dețin acțiuni într-un fond care deține aur fizic sau active legate de aur. Altfel spus, ETF-urile sunt fonduri de investiții care dețin un coș de active (aur fizic sau instrumente derivate legate de aur).

ETF-uri de aur în Europa versus SUA

ETF-urile sunt, de regulă, foarte lichide, ceea ce înseamnă că acțiunile ETF-ului pot fi cumpărate și vândute cu ușurință la bursă. Din această perspectivă, în cazul în care deținătorul are nevoie de bani, ETF-urile sunt mai ușor de transformat în numerar decât lingourile de aur, în special decât lingourile mari, pentru care se pot găsi mai greu cumpărători ca urmare a prețului ridicat.

Un alt aspect important de menționat este că, în unele regiuni, inclusiv în Uniunea Europeană, ETF-urile de aur sunt supuse unor reglementări care impun diversificarea, ceea ce înseamnă că aceste fonduri nu pot deține doar aur.

Principiile de diversificare din legislația europeană, ce se aplică fondurilor de investiții, inclusiv ETF-urilor, nu permit lansarea unui fond cu un singur constituent. Din acest motiv, în țările europene, investițiile de acest tip se fac în special prin intermediul ETC-urilor („exchange-traded commodity”, adică „marfă tranzacționată la bursă”).

ETC-urile sunt produse certificate de o instituție financiară care le garantează cu aur fizic, notează specialiștii platformei JustETF.com. Spre deosebire de UE, reglementările din SUA ori Elveția permit ETF-uri pentru mărfuri individuale, cum ar fi aurul.

ETF-uri de aur din SUA

Iată, mai jos, cele mai mari ETF-uri de aur din SUA, în funcție de activele totale aflate în administrare, potrivit platformei ETF Data Base:

1. SPDR Gold Shares, active totale de peste 103 miliarde de dolari;

2. iShares Gold Trust, active totale de 48 de miliarde de dolari;

3. SPDR Gold Minishares trust of beneficial interest, circa 16 miliarde de dolari;

4. abrdn Physical Gold Shares ETF, peste 5 miliarde de dolari;

5. iShares Gold trust Micro ETF of Benef Interest, active totale de peste 3 miliarde de dolari;

6. VanEck Merk Gold ETF, active totale de peste 1,7 miliarde de dolari;

7. Goldman Sachs Physical Gold ETF, active totale de peste 1,5 miliarde de dolari;

8. GraniteShares Gold Trust, active totale de peste 1,1 miliarde de dolari.

Foto: soofiatailor / hamiltonleen / pixabay.com

