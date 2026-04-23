Banca Transilvania lansează la BVB un nou ETF, al 8-lea de pe piața locală. ETF-ul urmărește performanța indicelui BET-Total Return, care include și dividendele reinvestite

BT Asset Management, firma de administrare a activelor a grupului financiar Banca Transilvania (TLV), a lansat joi, 23 aprilie, un nou ETF la Bursa de Valori București (BVB), potrivit unui comunicat de presă. Acesta urmărește performanța indicelui BET-TR, ce include și dividendele distribuite de companii, apoi reinvestite.

Un ETF (Exchange Traded Fund) este fond care se tranzacționează liber la bursă și care are o compoziție specifică din moment ce urmărește evoluția unui indice. Conform Băncii Transilvania, denumirea comercială a fondului este BT România ETF, iar simbolul sub care este tranzacționat la bursă este BTBETRETF.

Alături de acest ETF, intitulat și BT Index România ETF BET-TR, investitorii au acces, în prezent, la alte 8 ETF-uri

tranzacționabile la Bursa de Valori București.

”ETF-ul, listat la Bursa de Valori București, urmărește performanța BET-TR (Bucharest Exchange Trading – Total Return), indicele de referință al BVB, care include cele mai lichide companii listate la BVB și, în același timp, integrează toate evenimentele corporative relevante, precum reinvestirea dividendelor, acordarea de acțiuni gratuite și majorările de capital”, se arată în comunicatul Băncii Transilvania.

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: E un ETF pentru cei care cred în România

„România are curaj, resurse și companii care cresc. BT România ETF este povestea unui fond născut din încrederea că potențialul țării poate fi transformat în oportunitate de cei care văd direcția și doresc să facă parte din ea. Urmărește evoluția celor mai reprezentative companii listate la Bursa de Valori București, așa încât dinamica lor se vede în performanța sa. Prin urmare, când companiile cresc, crește și fondul. Este un ETF pentru România, pentru cei care cred în România”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

ETF-ul are practic ca obiectiv replicarea pasivă a structurii indicelui BET-TR. Indicele BET-TR este varianta de randament total brut a indicelui BET și reflectă atât evoluția prețurilor acțiunilor companiilor incluse în componența sa, cât și reinvestirea dividendelor brute distribuite de acestea.

Din structura indicelui fac parte acțiunile celor 20 de societăți listate incluse în indicele BET, din care cea mai importantă este chiar Banca Transilvania.

Lichiditatea pentru unitățile de fond ale BT România ETF este asigurată de BT Capital Partners, care este Furnizor de Lichiditate (Market Maker) și Participant Autorizat. BT Capital Partners este cel mai mare intermediar de pe piața de capital din România din prisma volumelor tranzacționate pe acțiuni și obligațiuni listate la BVB.

Capitalizarea tuturor companiilor din componența indicelui BET-TR a ajuns recent la 334,64 miliarde de lei, adică 58% din capitalizarea bursieră a companiilor de pe segmentul principal al pieței, care era de 576,70 miliarde de lei la finalul zilei de 22 aprilie.

Indicele BET-TR a ajuns la 66.940,61 puncte după ședința de tranzacționare din 22 aprilie, iar de la începutul anului s-a apreciat cu 17%. În ultimii cinci ani, indicele BET-TR a înregistrat o creștere de 257%.

