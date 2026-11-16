Estonia își închide granița cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de sabotaj la o fabrică de drone militare – Atacul, atribuit serviciului rus GRU

Estonia a anunțat că își va închide granița cu Rusia de la 1 decembrie, după ce autoritățile au dejucat o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone militare din apropierea capitalei Tallinn, atribuită serviciului rus de informații militare GRU, potrivit agențiilor internaționale de presă, preluate de Agerpres. Opt persoane au fost arestate, iar premierul estonian a denunțat atacul drept parte a războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Europei.

„În noaptea de 14 noiembrie, o tentativă de sabotaj ordonată de GRU a vizat compania estoniană de apărare Threod Systems. Mai multe daune importante au fost evitate datorită întăririi măsurilor de securitate și reacției rapide a forțelor de ordine. Atacatorii au fost reținuți”, a spus prim-ministrul Kristen Michal pe X.

Opt persoane au fost arestate. Rusia continuă campania de sabotaj în Europa

Potrivit oficialilor de la Tallinn, evenimentul a avut loc la Viimsi, la nord de capitală, iar atacul a fost evitat datorită intervenției echipelor de securitate ale companiei, iar opt persoane, rezidente în Letonia, au fost arestate, a declarat duminică procurorul general Astrid Asi într-o conferință de presă.

De notat că Threod Systems produce drone de recunoaștere și atac. În august, și subcontractorul din domeniul apărării Milrem din Tallinn a fost vizat de o tentativă de incendiere, incident în urma căruia au fost arestați mai mulți cetățeni letoni.

Șeful executivului eston a condamnat „un episod al unui război hibrid mai amplu pe care Rusia îl poartă împotriva Europei cu scopul de a reduce sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei”. „Nu ne vom lăsa intimidați. Estonia se pregătește pentru posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia pentru a reduce riscurile pentru populația noastră și pentru securitatea națională”, a spus el.

Potrivit unui comunicat al guvernului estonian, premierul Kristen Michal a discutat cu ministrul de Interne, Igor Taro, posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia și i-a cerut acestuia, împreună cu Cancelaria de Stat, să pregătească măsurile necesare.

Șeful guvernului de la Tallinn a convocat, de asemenea, pentru vineri, o reuniune a cabinetului de securitate, în care vor fi analizate tentativa de sabotaj, amenințările venite din partea Rusiei și eventualele măsuri suplimentare.

Ministrul de Externe al Estoniei: I-am informat pe omologii mei din Finlanda, Letonia și Lituania despre această decizie

„După ce am obținut dovezi clare că serviciul rus de informații militare GRU a ordonat un act de sabotaj împotriva unei companii din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a graniței la frontiera estoniano-rusă începând cu 1 decembrie”, a declarat și ministrul de externe Margus Tsahkna, duminică, pe rețelele de socializare.

„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe. Încercările de intimidare, destabilizare sau subminare a securității noastre nu vor rămâne fără răspuns”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Șeful diplomației estoniene a asigurat că închiderea graniței va reduce capacitatea Rusiei de a desfășura „activități ostile” în țara baltică și va întări eforturile de a împiedica evitarea sancțiunilor impuse Moscovei.

„I-am informat pe omologii mei din Finlanda, Letonia și Lituania despre această decizie”, și-a încheiat Tsahkna mesajul.

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