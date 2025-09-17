Estonia își construiește o linie de fortificații lungă de 100 de km la granița de est

Estonia avansează cu construcția unei linii de fortificații de 40 de km de-a lungul frontierei sale estice, parte a unui plan amplu de întărire a Liniei de Apărare a Țărilor Baltice împotriva unei posibile agresiuni ruse, relatează postul național ERR.

Proiectul de fortificare vizează tranșee antitanc la granița de sud-est a țării. Aceste obstacole, întărite cu „dinți de dragon” și sârmă ghimpată, sunt concepute pentru a încetini blindatele inamice și a canaliza forțele de invazie către zone de foc.

Straturi suplimentare de apărare

Locotenent-colonelul Ainar Afanasjev, din Statul Major al Forțelor de Apărare Estoniene (EDF), a explicat amploarea efortului:„Deoarece în nord-estul Estoniei avem deja un obstacol natural bun sub forma râului Narva, iar la est Lacul Peipus, în sud-estul Estoniei, pentru a opri inamicul, planul este să construim 40 de kilometri de șanț antitanc”, a declarat Afanasjev.

El a adăugat că un efort similar nu e necesar în zonele mlăștinoase deoarece vehiculele nu pot trece pe acolo.

„Până la sfârșitul lui 2027, ar trebui să avem pregătiți peste 40 de kilometri de șanț antitanc. Și, de asemenea, aproape 600 de buncăre, fie deja săpate în pământ, fie cel puțin depozitate cât mai aproape de locațiile originale”, a spus el.

Zona de apărare planificată se va întinde pe aproximativ 100 de kilometri de-a lungul frontierei estice și va pătrunde 40 de kilometri în interior, creând o zonă tampon fortificată, despre care oficialii militari spun că ar complica orice avans ostil.

Lucrările la Linia de Apărare Baltică au început oficial în iunie

Armin Siilivask, manager de proiect la Centrul de Investiții în Apărare al statului (RKIK), a confirmat că lucrările suplimentare sunt în curs și avansează rapid: „Anul acesta, planul este să construim două puncte fortificate: unul în nord-estul Estoniei, celălalt în sud-estul Estoniei, formate din până la 14 buncăre, care vor fi amplasate suplimentar pe terenul din această zonă. Tot anul acesta este planificată și amenajarea unor zone de depozitare”.

Până în final de 2025, Estonia se așteaptă să finalizeze o bună parte din lungimea transșee antitanc, 28 de buncăre și 10 locații de depozitare, urmând ca lucrările să continue.

Lucrările sunt realizate în comun de EDF și RKIK, oficialii Ministerului Apărării subliniind că, deși nu există o amenințare imediată, pregătirea este esențială.

Tranșeele și buncărele sunt amplasate în zone puternic împădurite, unde frontiera este dificil de patrulat. Dincolo de rolul lor de barieră, tranșeele vor sprijini și supravegherea și tacticile de întârziere – lecții critice învățate din experiența Ucrainei de rezistență la invazia rusă.

Anterior, Lituania și-a consolidat securitatea frontierelor prin instalarea de obstacole antitanc din beton, cunoscute sub numele de „dinți de dragon”, de-a lungul unor secțiuni ale graniței sale cu Rusia și Belarus.

