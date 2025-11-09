Estimările The Economist: Cât va trebui să cheltuiască Europa pentru a-l opri pe Putin și a salva Ucraina

Europa se confruntă cu o amenințare externă similară celei din timpul Războiului Rece, când președintele american Ronald Reagan avea de înfruntat Uniunea Sovietică. „Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele consideră că prețul agresiunii este mic”, spunea el, în 1984.

Reagan a supervizat o creștere semnificativă a bugetului american pentru apărare, pe care URSS nu a putut să o contracareze decât prin distrugerea economiei sale, ceea ce i-a și adus sfârșitul, în 1991.

În prezent, ca să poată contracara și opri Rusia, Ucraina trebuie să primească suficienți bani și materiale pentru a se apăra, pentru a-și menține economia pe linia de plutire și pentru a impune Moscovei un cost punitiv.

Susținătorii Ucrainei trebuie, de asemenea, să semnaleze în mod credibil că vor sprijini țara atât timp cât va fi necesar pentru a-i da de înțeles lui Vladimir Putin că nu poate câștiga un război îndelungat. Diferența este că acum Europa va trebui să suporte aproape în totalitate această povară fără ajutorul Americii, care, sub președinția lui Donald Trump, pune altfel problema într-o alianță care a menținut pacea în Europa timp de 70 de ani.

Sarcina este copleșitoare. Din calculele jurnaliștilor de la The Economist, Ucraina va avea nevoie de aproximativ 389 de miliarde de dolari în numerar și arme în cei patru ani dintre 2026 și 2029, în principal din Europa. Aceasta este aproape dublul sumei de aproximativ 206 miliarde de dolari pe care Europa a furnizat-o de la începutul războiului, în februarie 2022.

În aceeași perioadă, America a acordat aproximativ 133 de miliarde de dolari în numerar și arme. Cu alte cuvinte, costul sprijinirii Ucrainei fără America pentru restul membrilor NATO va trebui să crească de la aproximativ 0,2% din PIB la 0,4%. Dacă Europa va face față acestei provocări va fi un test al aspirațiilor sale la „autonomie strategică”, ceea ce înseamnă că poate acționa în interesul propriu de politică externă fără a depinde de America sau de China.

Bugetul ucrainean pentru apărare, insuficient

Guvernul Ucrainei are în prezent un buget direct pentru apărare de aproximativ 65 de miliarde de dolari pe an. De asemenea, cheltuiește încă 73 de miliarde de dolari pe an pentru toate celelalte servicii și cheltuieli guvernamentale, potrivit Dragon Capital, o firmă de investiții din Kiev. Guvernul strânge aproape 90 de miliarde de dolari din venituri interne, ceea ce îi lasă un deficit bugetar anual de aproximativ 50 de miliarde de dolari. În plus, se bazează pe arme donate, cum ar fi rachetele americane și sistemele europene de apărare aeriană, care sunt evaluate la aproximativ 40 de miliarde de dolari în acest an, potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării ucrainean.

Acest lucru a fost suficient pentru ca Ucraina să reziste, dar doar la limită. Cheltuielile proprii ale Ucrainei pentru apărare au crescut cu aproximativ 20% pe an, rămânând la aproximativ două treimi din valoarea cheltuielilor în creștere ale Rusiei, deși această comparație poate fi flatantă pentru Ucraina. Un înalt oficial ucrainean sugerează că cheltuielile reale ale Rusiei pentru război ar putea fi mai mult decât duble față de bugetul său oficial.

Cât mai are nevoie Ucraina depinde în mare măsură de structura viitoare a forțelor sale de apărare, spune un membru al guvernului. The Economist a presupus că nevoile totale de apărare ale Ucrainei (inclusiv echipamentele donate) vor crește cu 5% pe an în termeni reali, în dolari americani. Presupunem că alte cheltuieli guvernamentale vor rămâne neschimbate, cu o singură excepție. Repararea infrastructurii ucrainene afectate de război și începerea reconstrucției țării vor costa 5 miliarde de dolari pe an, estimăm noi.

În plus, Europa va trebui să furnizeze Ucrainei arme și muniție în valoare de aproximativ 181 de miliarde de dolari. America, care promisese sau furnizase echipamente în valoare de aproximativ 75 de miliarde de dolari sub administrația Biden, a oprit acum finanțarea (deși continuă să ofere sprijin crucial în materie de informații și comunicații).

Există și alte programe europene, dar acestea nu sunt suficient de ample. De exemplu, livrările de arme ale Marii Britanii au o valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari pe an, în timp ce Danemarca și alte țări alocă 8 miliarde de dolari între 2022 și 2028 pentru a furniza Ucrainei arme fabricate de propria industrie.

Dacă adunăm nevoile Ucrainei pentru următorii patru ani, inclusiv armele donate, sprijinul bugetar și unele costuri de reconstrucție, ajungem la 389 de miliarde de dolari. Dacă acest lucru ar fi finanțat în întregime de Europa, Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să furnizeze 328 de miliarde de dolari, iar Marea Britanie aproximativ 61 de miliarde de dolari. Finanțarea ar trebui să continue chiar și dacă războiul s-ar opri, deoarece Ucraina ar trebui să-și refacă stocurile de muniție și să mențină o armată permanentă pentru a-l descuraja pe Putin.

De unde vor veni banii

De unde vor proveni aceste fonduri? UE a bugetat 15 miliarde de dolari până în 2027. Partenerii non-europeni, alții decât America, vor acorda probabil Ucrainei 2 miliarde de dolari pe an, la fel ca și cumpărătorii interni de obligațiuni de stat, care sunt încurajați de reglementări și controale de capital să le dețină. Se așteaptă ca FMI să furnizeze aproximativ 10 miliarde de dolari. Deși programul ar fi de mici dimensiuni, acesta „este ancora care permite altora să contribuie”, spune Kostiantyn Kucherenko de la Dragon Capital, referindu-se la modul în care supravegherea economică a fondului poate oferi încredere.

Există două surse inițiale de finanțare pe care UE le-ar putea utiliza pentru a acoperi diferența rămasă. Prima este propriul buget. Deși bugetul actual a fost epuizat, Comisia Europeană dorește să acorde Ucrainei 117 miliarde de dolari în următorul ciclu de șapte ani, începând din 2028. Pentru a face acest lucru, ar fi nevoie de economii importante în alte domenii. O estimare mai realistă este de 30 de miliarde de dolari pe an în 2028 și 2029.

A doua sursă este un așa-numit „împrumut de reparații” care ar fi acordat utilizând active ale statului rus în valoare de 163 de miliarde de dolari înghețate în conturi europene (în principal belgiene). Recenta conversie a lui Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, la această cauză a contribuit la intensificarea eforturilor de promovare a acesteia, dar acestea se lovesc de opoziția Belgiei.

Există și dezacorduri considerabile cu privire la modul în care pot fi cheltuiți acești 163 de miliarde de dolari. Merz spune că banii trebuie folosiți numai pentru a cumpăra arme, nu pentru a acoperi deficitul bugetar al Ucrainei. Oficialii ucraineni consideră că acest lucru este imposibil. Dar intenția reală a cancelarului Merz ar putea fi aceea de a presa alți donatori internaționali, precum Japonia sau Canada, să acopere deficitul bugetar și de a îndemna Ucraina să obțină mai multe venituri sau să-și reducă cheltuielile.

O dezbatere conexă se referă la modul în care ar trebui cheltuiți banii pentru arme. Ajutorul european acordat Ucrainei a crescut la 23 de miliarde de dolari în perioada aprilie-iunie a acestui an, în timp ce ajutorul american a scăzut. O mare parte din banii europeni au ajuns totuși în America.

În cadrul unui program cunoscut sub numele de Lista priorităților Ucrainei, America vinde arme la prețul de cost europenilor, care le trimit mai departe Ucrainei. Trimiterea unor sume uriașe de bani peste Atlantic este din ce în ce mai incomodă într-un moment în care Europa încearcă să-și construiască propria industrie de armament pentru a se elibera de dependența de armele americane.

Există însă unele capacități pe care numai America le poate oferi. Sistemul franco-italian de apărare aeriană SAMP/T nu este la fel de eficient în doborârea rachetelor balistice ca sistemul american Patriot. Europa nu dispune încă de un echivalent al sistemului HIMARS, care lansează rachete ghidate cu precizie, sau al rachetei de croazieră Tomahawk, care are o rază de acțiune mai mare decât rachetele europene.

Aceste probleme vor fi probabil rezolvate prin ceea ce UE face cel mai bine: un compromis care îi lasă pe toți puțin nemulțumiți. Puțini se îndoiesc că „împrumutul de reparații” va fi acordat, indiferent de rezistența belgiană, deoarece este singura soluție pentru a finanța Ucraina în următorul an sau doi. Când acesta se va epuiza, soluția evidentă ar fi împrumutul european comun, similar fondului de redresare post-pandemică al blocului, în valoare de 800 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, oficialii germani se tem că obligațiunile UE ar submina disciplina fiscală în Europa și ar fi, de asemenea, vulnerabile la veto-urile exercitate de liderii din UE care sunt favorabili Rusiei. „Principala problemă nu este Bundestagul, ci Viktor Orban”, spune unul dintre ei.

Cu toate acestea, continentul știe ce trebuie făcut și găsește curajul necesar pentru a acționa. „Europa pare acum mobilizată și ia în serios amenințarea rusă. „Acum este vorba despre Europa, nu doar despre Ucraina”, spune Vladislav Rașkovan, care reprezintă Ucraina alături de alte 15 țări în consiliul executiv al FMI.

***