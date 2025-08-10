cursdeguvernare

duminică

10 august, 2025

Stiri

Estimare Erste: România va avea o inflație de 7,5% la finalul acestui an

De Vladimir Ionescu

10 august, 2025

Rata inflației va ajunge în România la 7,5% până la sfârșitul lui 2025, ca efect al creșterii prețurilor la energia electrică și al majorării TVA și accizelor, de la 1 august, estimează Erste.

Prognoza Erste indică o creștere moderată a tarifelor la electricitate de circa 30%, un transfer de 60% al impactului majorării TVA în prețuri și un transfer integral al creșterii accizelor. Banca austriacă estimează inflație de bază de 6,5% la final de 2025, o scădere la 3,7% în 2026 și revenirea în ținta BNR în 2027.

Potrivit BNR, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.


„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă. Ea va cunoaște însă o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea impactului inflaționist direct al celor două șocuri pe partea ofertei, și va descrește apoi gradual, reintrând și coborând tot mai mult în interiorul intervalului țintei spre finele orizontului proiecției, pe fondul intensificării presiunilor dezinflaționiste ale deficitului de cerere agregată, anticipat să crească mult mai pronunțat decât în proiecția precedentă, în contextul pachetelor de măsuri fiscal-bugetare corective implementate începând cu luna august 2025”, se arată într-un comunicat BNR.

BNR amintește că rata anuală a inflației a înregistrat o creștere și în luna iunie 2025, urcând la 5,66%, de la 5,45% în mai, în condițiile continuării scumpirii alimentelor și combustibililor, care a devansat ca impact scăderea prețurilor energiei electrice și gazelor naturale.

Pe ansamblul trimestrului II 2025, rata anuală a inflației s-a mărit astfel mai mult decât s-a anticipat, de la nivelul de 4,86% atins în martie, sub influența scumpirii alimentelor, îndeosebi a fructelor – inclusiv pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile pe plan regional -, în timp ce noua creștere de dinamică consemnată în acest interval de prețurile energiei a fost mai mult decât contrabalansată de evoluția de sens opus de pe segmentul produselor din tutun.

(Citește și: Inflația din zona euro a atins exact ținta BCE în luna iunie: Presiunile inflaționiste s-au atenuat, întrucât creșterea salariilor încetinește, iar performanța economică rămâne slabă)

***


