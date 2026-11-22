Președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, cere Guvernului să decidă „cât mai repede” procentul de indexare a pensiilor, pentru ca instituția să aibă suficient timp pentru toate demersurile necesare ca persoanele retrase din activitate să-și primească drepturile la timp, în ianuarie.

Reamintim că așa-numita mica recalculare a pensiilor, cea cu valorificarea sporurilor nepermanente și a adeverințelor aflate deja la dosar, s-a încheiat abia luna aceasta, după întârzierea înregistrată de recalcularea majorărilor cu aproximativ 40% intrată în vigoare în septembrie 2024.

Guvernul a anunțat că pensiile vor fi indexate anul viitor, încă nu a decis procentul și nici data aplicării majorărilor.

„Această informație ne trebuie cât mai repede. (…) Emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp, deci cât mai repede posibil”, a spus Valentina Robu, într-o declarație pentru Antena3.

Instituția este „pregătită” să recalculeze pensiile indexate și să emită deciziile, dar toate acestea necesită un timp: „Așteptăm un act normativ care să confirme un anumit procent și momentul în care va apărea acest act normativ în monitorul publicat în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027”, a explicat Valentina Robu.

Pensiile ar putea fi indexate de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,3%, măsură ce va avea un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei, conform ministrului Muncii, Florin Manole.

În septembrie existau în sistemul public 4, 675 milioane de pensionari, conform datelor CNPP.

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