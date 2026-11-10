VIDEO / Președintele încearcă să iasă din tăcere: Răspunsurile la 4 întrebări publice – Încercările de răspuns la întrebările presei

Președintele Nicușor Dan a organizat marți seară o conferință de presă – așteptată cu sufletul la gură, date fiind acțiunile sale care au părut uneori contradictorii – în care a încercat să explice deciziile politice din ultimele 6 luni.

Declarațiile președintelui, înaintea intervențiilor jurnaliștilor, au fost sub forma răspunsurilor la patru întrebări.

„Am considerat util să avem un dialog la sfârşitul crizei politice. Am avut un an în care nivelul de trai a scăzut și șase luni în care nivelul de trai a continuat să scadă, dar și (o perioadă – n.red.) în care dezbaterile politice, multe inutile, au generat-o. Am pierdut timp prețios'”, a declarat şeful statului, adăugând că a fost o perioadă „emoţională”, de aceea a aşteptat până acum pentru a răspunde la patru întrebări:

Care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating?

De ce, deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR, aducerea AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică și afectare a securității statului?

De ce alegerile anticipate ar fi dus la o prăbușire economică rapidă?

De ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul din Parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut guverna fără PSD?

”Trebuie să fim calmi, dar este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală pe care ne-am asumat-o faţă de pieţe să fie menţinută”

Prezentăm principalele declarații ale șefului statului referitoare la situația financiară a țării și importanța menținerii ratingului de țară:

Bugetul României pe 2026 a avut venituri de 730 de miliarde de lei şi cheltuieli de 860 miliarde de lei. ”Diferenţa, adică deficitul, adică cât cheltuim şi nu avem şi trebuie să ne împrumutăm, 150 de miliarde de lei. Ce înseamnă 150 de miliarde de lei? Înseamnă tot PNRR-ul pe cinci ani şi granturi şi împrumuturi. Sau, 2500 de kilometri de autostradă de la zero. Sau, 45 de spitale regionale. Ăştia sunt banii pe care noi îi cheltuim, fără să-i avem în anul 2027. Din cele 150 de miliarde de lei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoria pe care am acumulat-o deja”, a declarat președintele.

”Faţă de situaţia asta, trebuie să fim calmi, nu suntem singuri, dar este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală pe care ne-am asumat-o faţă de pieţe să fie menţinută. Orice abatere de la această traiectorie înseamnă că România nu e credibilă şi este în risc de a nu putea să-şi plătească datoriile”, a mai spus şeful statului.

”Noi suntem exact la limita între: îţi recomandăm şi nu-ţi recomandăm. Ce s-ar întâmpla dacă agenţia de rating ne-ar reduce ratingul, ne-ar downgrada în jargon? Există fonduri de investiţii, fonduri de pensii care, conform regulamentelor lor interne, trebuie să se retragă în această ipoteză din România. Şi asta înseamnă că noi trebuie să ne împrumutăm de la alţii care să le ia locul. Şi care ne vor împrumuta, dar evident mai scump. Şi întrebarea este dacă aceştia vor fi destui. Şi dacă nu vor fi destui, la un moment dat va trebui să vină, cum a venit în 2009, FMI”.

FMI vine tot timpul cu condiţii drastice de ajutare fiscală, financiară şi ”fie că vine, fie că nu vine, fie că sunt investitor, fie că nu sunt investitor, curba de corectare a deficitului va fi mult mai agresivă decât este în momentul acesta”.

O criză de încredere în capacitatea României de a-și plăti datoriile ar putea avea consecințe directe asupra populației și a mediului de afaceri.

Președintele a amintit că printre cele mai mari cheltuieli ale statului se numără salariile și pensiile, iar o reducere drastică a deficitului ar fi foarte greu de realizat fără măsuri care să afecteze și aceste categorii. „E foarte greu de crezut că poți avea o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea”, a afirmat șeful statului.

Problemele nu s-ar opri însă la bugetul de stat. Dacă România ar ajunge să se împrumute la dobânzi mai mari, efectele s-ar putea vedea și în costurile creditelor pentru populație și companii.

„Dacă cresc ratele cu care statul se împrumută, cresc și toate ratele pentru oameni și firme”, a explicat președintele. Situația ar fi deosebit de dificilă pentru companiile care funcționează deja cu marje financiare foarte mici. O nouă creștere a costurilor de finanțare ar putea împinge unele firme spre închidere, ceea ce ar duce și la pierderea unor locuri de muncă. Astfel de efecte au fost observate și în alte situații în care statele au suferit retrogradări ale ratingului de țară.

Pierderea încrederii investitorilor nu este o problemă care se rezolvă în câteva luni. Potrivit datelor pe care le-a invocat, o țară care trece printr-o asemenea situație are nevoie, în medie, de șase-șapte ani pentru a-și reveni.

„Cât durează să ieși din asta? Am o situație care-mi spune că media e de 6-7 ani, deci nu e un episod scurt și revenim, nu, de fiecare dată când ai pierdut încredera pieței îți ia ani de zile să revii.

„AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână”

Președintele a ținut să explice că respectă alegătorii AUR și a ținut să enumere pentru aceștia de ce AUR nu se bucură de încredere nici în fața partenerilor, nici în fața piețelor, mai ales din cauza declarațiilor radicale pe care liderii formațiunii le-au făcut de-a lungul timpului.

El a făcut referire și la agențiile de rating, despre care a spus că au spus „cu subiect și predicat” că un guvern cu AUR la București ar însemna scăderea ratingului de țară.

”Trebuie să dai garanţia oamenilor că dacă ajungi să guvernezi, eşti suficent de predictibil, ştii unde vrei să ajungi. Şi din păcate AUR nu este în situaţia asta azi. Ca să o spun foarte, foarte direct, AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea rating-ului de ţară. Nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alţii că AUR este un partid populist”.

Piaţa financiară sancționează populismul. ”AUR este considerat partid populist de întreaga piaţă financiară, investitor agenţii de rating. Am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziţie, care spun că într-o ţară în care un partid populist ajunge la guvernare, automat creşte rata dobânzii cu care respectiva ţară se împrumută”. „E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare și asta e situația. AUR e considerat a fi populist de toată piața financiară. Am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziție, care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare automat crește rata dobânzii cu care țara respectivă se împrumută. Revin la ce-am spus: suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelurilor dobânzilor azi. Mai mult, toate cele trei agenții de rating la care toți investitorii se raportează o spun cu subiect și predicat este că ajungerea AUR la putere înseamnă scăderea ratingului. De ce? Pentru că economia, investițiile, finanțarea țin de încredere. Investești când ai încredere că-ți recuperezi banii. Și AUR nu prezintă încredere. Pe mai multe paliere, pe un palier financiar, nu au un plan de țară. Ei spun că reduc taxele și vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le-au făcut, că vor reindustrializa România, dar nu spun cu ce bani”.

AUR nu prezintă încredere pe mai multe paliere. ”Pe un palier financiar nu au un plan de ţară care să fie sustenabil. Ei spun că reduc taxele, dar în acelaşi timp vor răscumpăra toate investiţiile pe care companii străine le-au făcut în exploatare, că vor reindustrializa România, dar niciodată nu spun cu ce bani. Şi oamenii care ne împrumută vor să ştie care este planul cu plus şi cu minus în financiar. Şi planul ăsta nu există”.

”Când ai un partid care a cărui carte de vizită este scandalul pe care l-am văzut inclusiv în Parlamentul României e previzibil că odată ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituţionale, şi, evident, va afecta şi stabilitatea şi funcţionarea administraţiei”.

”Dacă eşti consultant economic şi vine o firmă, o companie franceză şi te întreabă dacă să investească România Un consultant economic ţi-aduce aminte că ai un partid AUR la guvernare, al cărui preşedinte a declarat că Franţa e o dictatură comparabilă cu Iranul, că preşedinţele Franţei e un dictator, că România e colonie franceză şi atunci îi spui în toată plaja de investiţii posibile mai bine nu România de data asta. Poate ţi-aduce aminte şi că e un partid care a spus că dă case cu 35.000 de euro şi a luat datele din buletin ale multor români şi după aceea a spus că e un marketing electoral”.

AUR și relaţiile cu partenerii. ”AUR este un partid izolaţionist. Ce înseamnă asta? Un partid care spune că nu-l interesează cumva relaţiile cu partenerii. Dacă în economie e nevoie de încredere pentru ca, printre altele, să te integrezi în lanţuri de producţie care să-ţi aducă o dezvoltare economică, în securitate încrederea este cu atât mai importantă, pentru că nu poţi să ai securitate fără să fii integrat într-o reţea de securitate cu parteneri şi integrarea asta înseamnă încredere pentru că avea un parteneriat înseamnă că acel partener îţi dezvoluie nişte informaţii care sunt sensibile pentru propria sa securitate. Şi asta nu există fără încredere”.

”Poţi să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenţei trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborârii dronelor? Sau când ţi-a mulţumit că ai exclus ţara lui din Visa Waiver? Sau că îl susţine pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o ruşină diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susţine pe un anume Georgescu care a zis că baza Mihail Kogăliceanu este construită pentru a ataca Rusia? Adică cum vrei să aduci trupe americane şi NATO în România când ai la guvernare un partid care spune că baza în care vrei tu să aduci e făcută ca să atace Rusia”.

”Cum poţi cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic, Când acest partid spune: «conducerea degenerată de la Bruxelles» , «idiocraţia de la Bruxelles» , «comisari sovietici» , «dictatura în Europa impusă de Ursula şi de Macron». Sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul care reprezintă integritatea teritorială a unui stat european”.

Despre opțiunea numirii unui guvern PSD

”Aici situaţia este următoarea. Bineînţeles, în mod democratic, o parte dintre români susţin PNL şi USR, mulţi dintre ei m-au votat şi votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi şi pentru a ajunge în poziţia asta şi le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari, poziţia lor este aşa. Cea mai bună opţiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun că PSD e un partid nociv pentru România, are un istoric, îşi protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun, dacă preşedintele ar fi susţinut cu adevărat PNL şi USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals. Pentru că, pur şi simplu, 30% e mai mic de 50%”.

Nicuşor Dan a mai afirmat că s-a mai spus că preşedintele putea să împiedice moţiunea de cenzură. ”Acelaşi răspuns. Niciun preşedinte în nici o ţară democratică nu poate să împiedice un partid să acţioneze şi reprezentanţii lui în Parlament să acţioneze într-un fel sau altul”.

Despre o posibilă guvernare PNL-USR. ”Prima idee, să aducem la guvernare PSD şi AUR, să eşueze şi după aceea să aducem PNL şi USR. Şi am răspuns la întrebarea asta în detaliu mai devreme. Asta ar însemna să aruncăm în aer ţara asta. Nu cred că e opţiunea. A doua idee pe care am auzit-o în spaţiu public, alegerile anticipate. Din nou am răspuns, am arătat ce ar fi însemnat pentru economia românească în momentul în care facem alegeri anticipate, o downgradare foarte rapidă şi scădere bruscă pe nivelului de trai”.

”Deci, eşti minoritar în Parlament, ai două opţiuni, reuşeşti să formezi o coaliţie majoritară, dar nu vei face tot ce ţi-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliţie. Nu vrei să faci asta, mergi în Opoziţie şi speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului”.

”Am văzut mulţi oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică: că noi ne luptăm cu PSD-ul, guvernăm în acelaşi timp, ne luptăm şi cu sistemul, ne luptăm şi cu preşedintele care susţine şi PSD-ul şi susţine sistemul”.

”Foarte bine. Dacă n-ar fi fost alţii, în acelaşi timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la preşedinte şi să-i spună, n-ai putea să vorbeşti tu cu PSD-ul, că noi nu putem. Păi, sau una sau alta. Bineînţeles că am vorbit cu PSD-ul, dar, sau una sau alta, dacă vrem să avem o minimă decenţă”.

Despre justiție

Președintele a declarat că, în continuare, consideră bune opțiunile sale pentru conducerea marilor parchete și a respins sugestia unui jurnalist că aceștia ar fi favorabili, apropiați, PSD:

„Procedura de numire a procurorilor-șefi a fost prevăzută de lege, nu sunt numiți de PSD, au fost propuși de PSD”.

„Consider că, față de situația din Ministerul Public, alegerea este una bună. O să vedem, pentru că au trecut cele șase luni, rezultatele pe care le au, știu că lucrează la un raport, o să ne uităm la acel raport în cursul acestui an (…) Din informațiile mele, șefii de parchete lucrează la un raport pe care o să îl avem (…), o să facem fiecare propria evaluare. Intuitiv, văd o dinamizare a activității parchetelor”.

”Am avut un dialog cu magistraţii lunile acelea, decembrie 2025, ianuarie 2026, februarie 2026. După asta am intrat cu toţii într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. Pe ceea ce spuneţi că s-a întâmplat magistraţi în urma acţiunilor lor de protest să fi fost şicanaţi de Inspecţia Judiciară sau de CSM acum că nu mai discutăm de majorităţi, avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul”.

”Am criticat foarte des Inspecţia Judiciară. Nu am o analiză amănunţită dacă românii spun că au încredere doar 25% dintre ei în sistemul de justiţie şi dacă Inspecţia Judiciară este acel organ al sistemului de justiţie care ar trebui să ne dea nouă garanţia că sistemul de justiţie funcţionează bine, înseamnă logic că e o problemă cu Inspecţia Judiciară. Însă, ceea ce noi nu avem în justiţie cum nu avem în multe alte zone sunt dosare, adică un document cu 30 de abuzuri sau 20 de abuzuri ale Inspecţiei Judiciare pe care cineva să le sistematizeze să vină la preşedinte sau la presă să spună”.

”În Justiţie, ca în multe alte domenii, noi vorbim şi poate avem dreptate, dar niciodată nu facem un dosar cu care să fie clar că ceea ce spunem este corect”.

Despre magistraţii sancţionaţi de CSM. ”Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie a Inspecţiei Judiciare cu un extras din plângerea lor faţă de plenul CSM, cu ce a spus CSM-ul şi cu justificarea că ei au dreptate. Nu am văzut asta. Să vină la mine dacă vor. Eu nu ştiu dacă au fost sancţionaţi pentru delict de opinie, dar dacă acestea sunt declaraţii în spaţiul public, cum putem să avem o dezbatere pe ele?”.

Întrebare: Când 200 de magistrați spun că este o problemă în interiorul sistemului de Justiție este o problemă serioasă”. Din 200 s-au făcut 900. Dar am văzut cum au fost cercetați de IJ și sancționați de CSM. Și n-ați avut nicio reacție publică. De ce ați tăcut după ce le-ați cerut să aibă curaj?

Nicușor Dan: „Am avut un dialog în decembrie 2025-februarie 2026 cu magistrații, după asta am intrat cu toții într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. De ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat, că au fost șicanați de Inspecția Judiciară sau CSM, acum că nu mai discutăm de majorități și avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul.”

Despre raportul privind anularea alegerilor: „Tabloul general este mult mai amplu”

”În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”.

Pe influenţa rusă, în urmă cu un an, procurorul general a prezentat nişte fapte. ”Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tabloul general să fie prezentat public”.

„Este o falsă problemă că România trebuie să aleagă între SUA și UE”

Nicușor Dan a declarat că plata României pentru prezența trupelor americane „e un beneficiu reciproc” și că „este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între UE și SUA”:

„Este un proces în curs demarat de administrația americană. Noi am trimis un chestionar înapoi în urmă cu o lună și jumătate… (despre faptul ca N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să plătească pentru trupele americane staționate la noi), e un beneficiu reciproc, însă conceptul de operațiune a administrației americane e de proiecție a forței”.

„Este o falsă problemă că România trebuie să aleagă între SUA și UE, o falsă dezbatere, eu spun același lucru și la București, și la Bruxelles, și la Washington. Relația transatlantică este extrem de importantă pentru România (…). În ce privește acțiunea noastră în interiorul UE, ați văzut ieri Ursula von der Leyen, președinte Comisiei, faptul că comunicăm pe termen scurt pe situația la Marea Neagră, faptul că România e fruntașă pe SAFE, participă la programele UE de apărare a flancului estic și în cadrul mai larg al problematicii europene, ați văzut că în dezbaterea mare pe bugetul viitor, România cu Italia a reușit să coalizeze cele șapte state prietene. Cum i-am zis doamnei președinte ieri, România e extrem de onestă în relația cu UE și începe să-și apere mai bine interesele în dezbaterile de acolo”.

Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor

Reporter: Ați spus că sunteți un arbitru. Ce fel de arbitru iese cu o seară înainte de votul la Siegfried Mureșan și spune că nu va dizolva Parlamentul, iar înainte de votul pentru Luca Niculescu iese pe surse de la Cotroceni că sunteți pregătit să dizolvați Parlamentul?

Nicușor Dan: „Să nu transformăm o discuție serioasă într-o discuție pe surse. Am spus de la început că alegerile anticipate nu sunt o soluție, ci sunt o soluție dezastruoasă”.

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Reporter: I-ați lăsat singuri pe magistrați, jurnaliști și organizațiile civice de pe listele negre. A fost un moment de dezamăgire când n-ați avut nicio obiecție față de numirile miniștrilor de la PSD. Oamenilor ăstora ce le spuneți?

Nicușor Dan: „Am fost mulțumit că după cinci luni a trecut guvernul de Parlament. Am încercat sa pun cât de puține condiții am putut. Cat despre așa-zisele liste negre, tot timpul există doua părți, acestea sunt o reacție la niște oameni care au spus lucruri de genul: „jegurile de la CSM” sau „multe judecătoare au relații cu infractori”. Te poți aștepta ca și răspunsurile de cealaltă parte pot fi dincolo de niște standarde. Trebuie să ne păstram în niște limite de decență.”

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Reporter: Președintele PNL, Ilie Bolojan, v-a cerut la un moment dat în timpul negocierilor pentru formarea guvernului să discutați cu Sorin Grindeanu?

Nicușor Dan: „Am avut multe discuții și în trei, și în doi cu întrebări de la cel de-al treilea încercând să mediez să prelungesc durata de viață a coaliției așa cum a fost ea. Cred că asta tre să facă un președinte în sistemul constituțional din România. Au fost momente în care mi s-a cerut să mediez și am făcut-o, dar au fost spre finalul coaliției momente în care nu mi s-a mai cerut să mediez. Nu știu dacă ar fi fost altfel, dacă am fi mers mai departe, asta e realitatea și când nu ți se cere să mediez e cam dificil să te duci tu și să întrebi «nu cumva aveți o problemă?»”.

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Reporter: L-ați criticat pe Ilie Bolojan că a crescut TVA. Acum că aveți guvernul dumneavoastră cu PSD veți scădea TVA? Dacă nu va scădea TVA, îl veți critica și pe Luca Niculescu?

Nicușor Dan: „Nu am niciun guvern, am nominalizat un prim-ministru, de fapt 5, dar premierul a strâns o majoritate spre bucuria mea cu sprijinul PSD și alți parlamentari cărora le mulțumesc că ne-au scos din criză. Bineînțeles că colaborăm pe politică externă, pe ce poate să facă bine România, dar mai mult de atât nu. Nu am pus această condiție Guvernului Niculescu, să scadă TVA, pentru că erau prea multe presiuni să încheiem criza. Am pus o singură condiție, nu cu AUR. Am stat 2-3 săptămâni înainte de nominalizarea lui Bolojan ca să am o garanție că TVA nu va crește. După ce l-am nominalizat a crescut TVA. Am avut o explicație, că eram pe muchie pe piețele financiare”.

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Reporter: Mediul de afaceri a suportat creșterile de taxe, suntem într-o situație dificilă în continuare, reducerea cheltuielilor statului încă așteaptă, de-aici pornește principala problemă privind deficitul. Cum vă veți raporta la un guvern dacă nu respectă această așteptare de reducere a cheltuielilor?

Nicușor Dan: „Creșterea globală a prețului petrolului, a ratelor dobânzilor, astea nu sunt lucruri pe care România să le poată controla ea singură. Trebuie să luăm estimarea așa cum a fost ea. Unde aveți totală dreptate este acolo unde vorbiți de reducerea cheltuielilor statului și aici sunt multe locuri unde astfel de reduceri pot fi făcute. Ca ONG-ist și primar al Capitalei cu buget mai mic decât al sectoarelor am fost obsedat 20 de ani de borduri și panseluțe. Nu cred o schimbare pe vizual. Am făcut ceva progrese unde este mult, mult de lucru la colectare.”

Despre șeful SPP, Lucian Pahonțu:

Întrebat despre problemele din declarațiile de avere ale lui Lucian Pahonțu și că două declarații de avere nu sunt publicate de ANI. Nicușor Dan: „Sunt sigur că vă va răspunde, pentru că sigur l-ați întrebat”.

Reporter: Toamna trecută ați luat o cină cu mitropolitul Banatului. Domnul Pahonțu de ce a stat cu dumneavoastră la masă?

Nicușor Dan: A fost o masă de 15 persoane, cu fețe bisericești, politicieni locali, oameni din administrația prezidențială.

Reporter: Trebuia să stea la masă cu șeful unui serviciu secret?

Nicușor Dan: Vi se pare relevant?

Reporter: Da, foarte relevant.

Nicușor Dan: Nu e un serviciu secret.

Reporter: Ba da, așa spune legea, are dreptul să culeagă informații.

Nicușor Dan: Nu cred că e relevant.

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Reporter: Ați spus că sunteți un arbitru. Ce fel de arbitru iese cu o seară înainte de votul la Siegfried Mureșan și spune că nu va dizolva Parlamentul, iar înainte de votul pentru Luca Niculescu iese pe surse de la Cotroceni că sunteți pregătit să dizolvați Parlamentul?

Nicușor Dan: Să nu transformăm o discuție serioasă într-o discuție pe surse. Am spus de la început că alegerile anticipate nu sunt o soluție, ci sunt o soluție dezastruoasă.

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