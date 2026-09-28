Erste: S&P va menține ratingul recomandat investițiilor al României, dar nu exclude o retrogradare în urma unei revizuiri neprogramate dacă situația politică scapă de sub control

Analiștii Erste anticipează că S&P va menține ratingul României vineri la BBB-, ultima treaptă recomandată investițiilor, așteptând să vadă cum va evolua situația politică și proiectul de buget pe anul viitor, însă nu exclus și o retrogradare în urma unei revizuiri neprogramate.

„Scenariul nostru de bază este menținerea ratingului, însă riscul unei retrogradări este semnificativ.

Considerăm că S&P va prefera, cel mai probabil, să aștepte și să vadă cum va arăta proiectul bugetului pentru 2027 și cum va evolua situația politică înainte de a lua o decizie. O revizuire neprogramată, în cazul în care situația se deteriorează, rămâne întotdeauna posibilă”, notează analiștii.

În ceea ce privește situația politică, ei nu se așteaptă ca guvernul Mureșan, care urmează să ceară votul de învestitură în Parlament marți, să obțină suficient voturi.

„Scenariul de bază rămâne acela că acesta nu va obține suficiente voturi. PSD a transmis clar în comunicarea sa că nu susține această nominalizare.

Președintele Nicușor Dan continuă să repete că alegerile anticipate reprezintă un scenariu pe care ar prefera să îl evite”, mai transmit economiștii.

În acest context, ei notează că presiunea revizuirii ratingului s-a răsfrânt asupra costurilor de finanțare ale României, iar randamentul obligațiunilor pe 10 ani a atins maximul din acest an, la 7,6%.

„Decizia S&P care urmează va fi un factor important pentru evoluția ulterioară a pieței obligațiunilor”, avertizează ei.

Un analist al agenției Fitch avertiza recent, într-un interviu pentru Bloomberg, că România rămâne fără timp pentru a evita o retrogradare a ratingului de credit la categoria „junk”, întrucât criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală a țării.

Malgorzata Krzywicka a declarat că, pe termen scurt, capacitatea guvernului de a reduce în continuare deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil va fi esențială pentru evaluarea bonității României. Fitch urmează să reanalizeze ratingul de credit al României în ianuarie 2027.

La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul României la BBB-, cel mai scăzut nivel din categoria „investment grade”, dar cu perspectivă negativă. Decizia a fost luată doar după ce guvernul a contestat evaluarea inițială a agenției de rating.

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