Erste: Randamentul titlurilor românești pe 10 ani a scăzut la 6,59%, după o volatilitate puternică în 2026

Randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a scăzut cu 21 de puncte de bază luni, la 6,59%, potrivit datelor publicate de Erste Group Research.

Evoluția survine în contextul în care , în luna martie, România și Polonia au înregistrat cele mai mari creșteri ale randamentelor pe segmentul lung al curbei din regiune, de aproape un punct procentual într-o singură lună, potrivit analiștilor băncii austriece.

Erste leagă evoluția randamentelor de dinamica prețului petrolului. Odată cu izbucnirea războiului din Iran și creșterea prețului petrolului în martie, randamentele pe termen lung au crescut atât pe piețele centrale, cât și în regiune.

Scăderea petrolului a dus la reducerea randamentelor

În iunie, pe fondul informațiilor privind un armistițiu și ulterior soluționarea conflictului, prețul petrolului Brent a revenit la nivelurile de dinaintea războiului, iar inflația a scăzut.

„Piețele au eliminat din preț așteptările privind majorări ale dobânzilor care apăruseră în martie și aprilie”, se arată în raport.

În consecință, randamentele pe termen lung au scăzut în întreaga regiune. Ungaria a reprezentat o excepție, pe fondul evoluțiilor locale legate de schimbarea guvernului și de noile politici și angajamente.

Iulie readuce presiuni asupra randamentelor

În iulie, loviturile SUA asupra Iranului și temerile privind reluarea conflictului din Orientul Mijlociu au generat din nou presiuni de creștere asupra randamentelor.

„Deși înăsprirea monetară ar putea să nu devină scenariul de bază, îngrijorările privind evoluția inflației în a doua jumătate a anului și acțiunile corespunzătoare ale băncilor centrale au reapărut”, afirmă Erste. „Una peste alta, nivelul randamentelor este din nou mai ridicat, deși luni s-a putut observa o anumită stabilizare”, se mai arată în raport.

În ceea ce privește România, Erste notează că „blocajul politic continuă”.

Potrivit raportului, există o propunere pentru formarea unei „celule de criză” transpartinice, care să discute și să adopte legi esențiale, inclusiv reforme care reprezintă jaloane necesare pentru accesarea fondurilor europene.

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