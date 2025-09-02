Erste: România va încheia 2025 cu un deficit bugetar de criză, de aprox. 8% din PIB / Ilie Bolojan: Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam

Analiștii grupului austriac Erste, care în România controlează Banca Comercială Română (BCR), estimează pentru România un deficit bugetar de circa 8% din PIB, pentru întregul an 2025, se arată într-un raport de analiză.

Deficitul bugetar din perioada ianuarie–iulie s-a situat în jurul a 4% din PIB și este prognozat inclusiv de oficialii Guvernului să nu atingă ținta oficială de 7% din PIB din debutul de an, când s-a elaborat și apoi aprobat proiectul de buget.

Ilie Bolojan: Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam

Într-o conferință de presă la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a afirmat marți că, după preluarea mandatului, a ”descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam”. Acesta a dat de înțeles că deficitul bugetar se ducea spre 10% din PIB.

”S-au împlinit două luni de când guvernul a preluat mandatul. Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam. De atunci am adoptat câteva măsuri pentru a reduce deficitul, pentru a atrage fondurile UE și pentru a corecta nedreptățile. La un deficit de aproape 10% din PIB nu era posibil să luăm o singură măsură. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme. Al doilea pachet depus ieri în Parlament reduce privilegiile din sectorul public care nu aveau în spate performanță. Acest pachet restabilește capacitatea statului de a colecta taxele de la evazioniști”, a declarat prim-ministrul.

În același timp, întrebat cu ce deficit vom încheia anul, Bolojan a afirmat că nu crede că ”putem încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB”.

”Ministerul Finanțelor va comunica datele la rectificarea bugetară. Unele măsuri se aplică de la 1 august și nu știm încă efectele”, a mai declarat Bolojan.

