Erste – analiza regiunii: România rămâne pentru încă un an în stagflație, cu mici îmbunătățiri ai indicatorilor macro: Creștere de 1% și inflație medie de 7,2%

Cel mai mare avans economic anual, la sfârșitul anului trecut, dintre țările din Europa Centrală și de Est l-au înregistrat Polonia (+4% în T4/2025) și Cehia (+2,4%). Slovacia și Slovenia au încheiat, de asemenea, anul 2025 într-o notă mai puternică, cu o creștere de 1% (an/an) și, respectiv, 2% (an/an; creșteri peste consensul pieței în ambele țări).

Ungaria a înregistrat în T4/2025 o creștere de 0,7% (an/an), sub așteptări, se arată într-o analiză a Erste Bank a rezultatelor macroeconomice din țările din Europa Centrala și de Est.

Economia României s-a contractat substanțial în T4/2025 cu aproape 2% față de T3, creșterea față de T4/2024 fiind de doar 0,1%.

„O astfel de evoluție ne determină să revizuim în jos creșterea din 2026 la 1% pentru România. În același timp, am majorat treptat prognoza de creștere în Polonia la 4% în acest an.

Previziunile PIB-ului pentru alte țări rămân în mare parte neschimbate. Prevedem o creștere medie a PIB-ului în CEE8 de 2,7% în 2026, cu aproximativ 1,5 puncte procentuale mai mare decât prognoza PIB-ului din zona euro”, se arată în analiza Erste.

Rezumând performanța economică a regiunii în 2025, Polonia a fost economia cu cea mai rapidă creștere din CEE, cu + 3,6% de la an la an. Urmează Cehia cu o creștere de 2,5%, în timp ce Serbia a înregistrat o creștere de 2% în 2025. Ungaria, România și Slovacia au înregistrat o creștere a PIB-ului sub 1% anul trecut, în timp ce în Slovenia, creșterea PIB-ului în 2025 a atins 1,1%.

România – campioană la inflație și în 2026

Pe parcursul anului 2025, inflația a scăzut în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est. În Cehia, Polonia și Serbia, inflația s-a apropiat de țintele băncilor centrale. Singurele excepții sunt România și Slovacia.

Evoluția prețurilor din aceste două țări a fost puternic afectată de măsurile de consolidare fiscală. În Slovacia, creșterile de impozite au avut loc la începutul anului, în timp ce în România, majorarea taxelor anunțată la mijlocul anului trecut a dus la o creștere a inflației în a doua jumătate a anului 2025.

Anul acesta, se așteaptă ca procesul de dezinflație să continue. Se preconizează că inflația medie în Europa Centrală și de Est va scădea de la 4% în 2025 la 3,2% în 2026. În Cehia, Polonia și Slovenia, se preconizează că va ajunge la o medie de 2% în 2026. Inflația medie din acest an va rămâne cea mai ridicată în România (7,2%), din cauza efectelor persistente ale consolidării fiscale. În Slovacia, media preconizată de 4,1% este, de asemenea, mai mare în comparație cu alte țări din Europa Centrală și de Est, deoarece sunt în vigoare și măsuri de înăsprire fiscală.

Momentul relaxării monetare depinde de inflație

Cu excepția Cehiei, unde 3,5% pare a fi rata dobânzii pe termen mediu, relaxarea monetară este în general așteptată în celelealte țări din Europa Centrală și de Est. În Cehia, ne așteptăm la stabilitatea ratelor dobânzii, în ciuda comentariilor recente care sugerează posibilitatea unei reduceri a ratei.

În plus, în Polonia, ne așteptăm la o reducere a ratei dobânzii în martie, când vor fi publicate noi proiecții privind inflația și creșterea economică. În România și Serbia, relaxarea monetară ar trebui să înceapă în cursul anului 2026. În România, este nevoie de mai multă claritate cu privire la traiectoria dezinflației înainte de a se decide prima reducere a ratei dobânzii.

În cele din urmă, în Ungaria, momentul primei reduceri a ratei dobânzii rămâne indecis. Inflația s-a redus vizibil la începutul anului; forintul maghiar s-a apreciat. Pe de altă parte, momentul poate fi influențat de viitoarele alegeri parlamentare din luna aprilie.

***