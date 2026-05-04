Summitul de la Erevan al Comunităţii Politice Europene – Nicușor Dan a co-prezidat discuţia despre dezinformare şi ameninţǎri hibride

Preşedintele Nicuşor Dan a co-prezidat, în cadrul Summitului de la Erevan al Comunității Politice Europene (CPE), discuţia despre dezinformare şi ameninţǎri hibride, împreunǎ cu preşedintele Muntenegrului, și s-a întâlnit în marja reuniunii cu președinta Macedoniei de Nord și cu Principele Albert al II-lea de Monaco.

Preşedintele participă la cea de-a opta reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), care are loc la Erevan, în Republica Armenia, în perioada 3 – 4 mai 2026.

Reuniunea de la Erevan se desfăşoară sub egida temei „Construind împreună viitorul: unitate şi stabilitate în Europa” şi continuă tradiţia organizării în alternanţă a summiturilor între state membre UE şi state partenere, Armenia asumând la această iteraţie rolul de gazdă.

Panelul despre dezinformare – Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea unui răspuns european coordonat

Șeful statului a declarat că dezinformarea, atacurile cibernetice şi ingerinţele externe sunt ameninţări interconectate, impun un răspuns european coordonat.

”Am mai avut o discuţie foarte interesantă despre dezinformare, în care am împărtăşit experienţe, inclusiv a noastră, care este foarte relevantă pe influenţa rusă, pe metode de dezinformare şi cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informaţi”, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan, luni după-amiază, la finalul reuniunii Comunităţii Politice Europene de la Erevan, citat de Agerpres.

CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024, acuzând influenţe statale (din partea Rusiei), după desecretizarea mai multor documente.

„Mulţumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuţia despre dezinformare şi ameninţǎri hibride, pe care am co-prezidat-o împreunǎ cu Preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic. Dezinformarea, atacurile cibernetice şi ingerinţele externe sunt ameninţări interconectate care impun un răspuns european coordonat”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Şeful statului arată că „avem nevoie de instituţii mai puternice, de cooperare transfrontalieră, de alfabetizare media şi de o monitorizare a evoluţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale”.

„Riscurile de astăzi nu trebuie să devină vulnerabilităţile structurale de mâine”, subliniază preşedintele.

Discuții cu președinta Macedoniei de Nord

Președintele Nicușor Dan a avut luni o întâlnire și o întâlnire cu președinta Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Erevan.

„Am avut o conversație consistentă cu președinta Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Erevan. România și Macedonia de Nord împărtășesc mai mult decât un parteneriat, împărtășim valori, încredere reciprocă și o viziune comună privind securitatea europeană. Prezența Macedoniei de Nord pe teritoriul român în contextul Grupului de Luptă NATO nu poate fi exprimată în cuvinte. Angajamentul României pentru viitorul european al Macedoniei de Nord este de neclintit”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Discuții cu Principele Albert al II-lea al Monaco

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, discuţii cu Principele Albert al II-lea de Monaco, la Summitul de la Erevan, el arătând că România şi Monaco împărtăşesc nu doar bune relaţii bilaterale, ci şi o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală.

”Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan. România şi Monaco împărtăşesc nu doar bune relaţii bilaterale, ci şi o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internaţională bazată pe reguli şi un continent european paşnic şi sigur”, a scris preşedintele într-o postare pe Facebook.

Nicuşor Dan arată că este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună şi de acum înainte.

