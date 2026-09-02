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Erdogan cere un mecanism permanent pentru siguranța transportului comercial în Marea Neagră, în contextul unei crize a cerealelor ce se prefigurează

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De Iulian Soare

2 septembrie, 2026

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri că este nevoie de un mecanism care să asigure permanent siguranța transportului maritim comercial în Marea Neagră, avertizând că trebuie acționat înainte ca o nouă criză a cerealelor să se agraveze, relatează agenția Reuters, preluată de Agerpres.

Declarațiile liderului turc vin după ce ministrul de externe Hakan Fidan a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că Ankara a pregătit un plan privind trecerea în siguranță a cerealelor prin Marea Neagră și că poartă discuții atât cu Rusia, cât și cu Ucraina.

Erdogan a discutat marți cu președintele rus Vladimir Putin la Bișkek, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai. Consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, a precizat că situația din Marea Neagră s-a numărat printre subiectele abordate de cei doi lideri.

Prețul grâului a crescut puternic în ultimele săptămâni, pe fondul blocării exporturilor ucrainene și ruse

În declarații făcute jurnaliștilor în avion, la întoarcerea din Kârgâzstan, Erdogan a afirmat că problema cerealelor a reapărut, în special în Africa, și că sunt necesare măsuri înainte ca situația să se agraveze.

„Siguranța întregului transport maritim civil în Marea Neagră este importantă pentru noi. Luptele dintre părți nu trebuie să escaladeze până în punctul în care să submineze siguranța civililor și activitatea comercială”, a declarat președintele turc, potrivit transcrierii publicate miercuri de biroul său.

„Trebuie să rezolvăm această problemă”, a adăugat Erdogan.

Turcia și Organizația Națiunilor Unite au mediat, în iulie 2022, Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, acord care a permis exportul în siguranță a aproape 33 de milioane de tone de cereale ucrainene pe rutele maritime din Marea Neagră, în pofida războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Rusia s-a retras însă din acord în 2023, susținând că propriile sale exporturi de produse alimentare și îngrășăminte se confruntau cu obstacole semnificative.

În pofida noilor demersuri ale Ankarei, Moscova a transmis miercuri că nu vede, în prezent, premise pentru reluarea acordului. Viceministrul rus de externe Alexander Grushko a declarat că Rusia nu consideră că există motive pentru reactivarea acordului privind cerealele din Marea Neagră.

(Citește și: Prețul grâului a urcat la maximul ultimilor trei ani, pe fondul blocării exporturilor din porturile ucrainene și ruse de la Marea Neagră)

(Citește și: Atacurile din Marea Neagră amenință aprovizionarea globală cu grâu și împing prețurile în sus)

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