Președintele Erdogan, după întâlnirea cu Vladimir Putin: „Pacea nu este departe”

Preşedintele turc Tayyip Erdogan, a declarat, după întâlnirea cu Vladimir Putin în Turkmenistan, că „pacea nu este departe” și că speră să discute curând cu preşedintele Donald Trump despre planul de pace.

Președinții Erdogan şi Putin au evaluat „eforturile cuprinzătoare de pace” pentru a pune capăt războiului, a declarat vineri biroul lui Erdogan, Turcia reiterând disponibilitatea sa de a sprijini eforturile de pace.

„După această întâlnire cu Putin, sperăm să avem ocazia să discutăm planul de pace şi cu preşedintele SUA, Trump. Pacea nu este departe, vedem asta”, a declarat Erdogan reporterilor la întoarcerea din Turkmenistan, citat de Reuters.

Erdogan: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina

Erdogan i-a spus vineri lui Putin că un armistiţiu limitat în război, respectat în special în privinţa instalaţiilor energetice şi a porturilor, ar putea fi benefic. „Marea Neagră nu ar trebui privită ca un câmp de luptă. O astfel de situaţie nu ar dăuna doar Rusiei şi Ucrainei”, a declarat Erdogan în comentariile publicate sâmbătă de biroul său. „Toată lumea are nevoie de navigaţie sigură în Marea Neagră. Acest lucru trebuie asigurat”, a punctat el.

Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene, avariind trei nave turceşti, inclusiv o navă ce transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un armator, la câteva zile după ce Moscova a ameninţat că va izola Ucraina de ieşirea la mare.

La rândul său, comunicatul Kremlinului despre întrevederea lui Putin cu Erdogan menţionează cooperarea economică dintre cele două ţări, care permite „depăşirea dificultăţilor la nivel internaţional şi a presiunii din partea ţărilor terţe”.

În ceea ce priveşte Ucraina, Kremlinul menţionează că Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan au discutat despre „încercările europenilor de a confisca activele ruseşti. (…) Părţile au convenit că astfel de acţiuni nechibzuite din partea europenilor vor duce, de fapt, la distrugerea sistemului Bretton Woods şi a principiilor sistemului financiar internaţional”, a subliniat Kremlinul.

