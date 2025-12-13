cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

13 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Președintele Erdogan, după întâlnirea cu Vladimir Putin: „Pacea nu este departe”

Rss
De Iulian Soare

13 decembrie, 2025

Preşedintele turc Tayyip Erdogan, a declarat, după întâlnirea cu Vladimir Putin în Turkmenistan, că „pacea nu este departe” și că speră să discute curând cu preşedintele Donald Trump despre planul de pace.

Președinții Erdogan şi Putin au evaluat „eforturile cuprinzătoare de pace” pentru a pune capăt războiului, a declarat vineri biroul lui Erdogan, Turcia reiterând disponibilitatea sa de a sprijini eforturile de pace.

„După această întâlnire cu Putin, sperăm să avem ocazia să discutăm planul de pace şi cu preşedintele SUA, Trump. Pacea nu este departe, vedem asta”, a declarat Erdogan reporterilor la întoarcerea din Turkmenistan, citat de Reuters.

Erdogan: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina


Erdogan i-a spus vineri lui Putin că un armistiţiu limitat în război, respectat în special în privinţa instalaţiilor energetice şi a porturilor, ar putea fi benefic. „Marea Neagră nu ar trebui privită ca un câmp de luptă. O astfel de situaţie nu ar dăuna doar Rusiei şi Ucrainei”, a declarat Erdogan în comentariile publicate sâmbătă de biroul său. „Toată lumea are nevoie de navigaţie sigură în Marea Neagră. Acest lucru trebuie asigurat”, a punctat el.

Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene, avariind trei nave turceşti, inclusiv o navă ce transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un armator, la câteva zile după ce Moscova a ameninţat că va izola Ucraina de ieşirea la mare.

La rândul său, comunicatul Kremlinului despre întrevederea lui Putin cu Erdogan menţionează cooperarea economică dintre cele două ţări, care permite „depăşirea dificultăţilor la nivel internaţional şi a presiunii din partea ţărilor terţe”.

În ceea ce priveşte Ucraina, Kremlinul menţionează că Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan au discutat despre „încercările europenilor de a confisca activele ruseşti. (…) Părţile au convenit că astfel de acţiuni nechibzuite din partea europenilor vor duce, de fapt, la distrugerea sistemului Bretton Woods şi a principiilor sistemului financiar internaţional”, a subliniat Kremlinul.

(Citește și: Volodimir Zelenski: SUA vor o „zonă economică liberă” în Donbas – Cum arată planul revizuit pentru Donbas pe care negociază Ucraina și SUA)

****

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Atlantic Council: Orice acord de pace în Ucraina care avantajează Rusia e o amenințare de securitate directă pentru Turcia

Victor Orban rupe din nou rândurile și se întâlnește cu Vladimir Putin, la Moscova. Aprovizionarea cu energie, dar și pacea în Ucraina, pe agenda discuțiilor

Volodimir Zelenski: SUA vor o „zonă economică liberă” în Donbas – Cum arată planul revizuit pentru Donbas pe care negociază Ucraina și SUA

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți