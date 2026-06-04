Envisia lansează a 13-a ediție a programului postuniversitar „Guvernanță corporativă care creează valoare”

Într-un context în care tot mai multe companii românești accesează piața de capital sau își pregătesc listarea la Bursa de Valori București, iar antreprenorii locali accelerează procesele de succesiune și profesionalizare a managementului, ENVISIA lansează cea de-a 13-a serie a programului postuniversitar „Guvernanță Corporativă care Creează Valoare – Guvernanța Corporativă în Practică”.

Derulat în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, programul este singurul program academic acreditat din Europa Centrală și de Est dedicat profesionalizării membrilor de board și liderilor implicați în procesele de guvernanță corporativă, beneficiind totodată de recunoașterea profesională oferită de Bursa de Valori București (BVB), în cadrul parteneriatului strategic dintre Envisia și BVB.

Interesul pentru consolidarea structurilor de guvernanță corporativă este în creștere în special în rândul companiilor cu capital privat și al afacerilor de familie care urmăresc extinderea regională, atragerea de capital, listarea la bursă sau tranziția către următoarea generație de leadership. În ultimii ani, piața locală a fost marcată de o dinamică accelerată a listărilor private, iar perspectivele pentru 2026 și anii următori indică o maturizare continuă a ecosistemului antreprenorial și investițional din România.

Programul ENVISIA răspunde acestei evoluții printr-o abordare practică și strategică, construită pentru liderii care înțeleg că performanța sustenabilă depinde de existența unor consilii de administrație profesioniste, capabile să gestioneze complexitatea deciziilor într-un mediu economic aflat în permanentă transformare.

„Pe măsură ce accesul la capital și continuitatea pe termen lung devin priorități strategice, observăm o schimbare de paradigmă în sectorul privat din România. Guvernanța corporativă este astăzi recunoscută drept un pilon esențial al excelenței în afaceri, în special în momentele pivotale precum atragerea de investitori sau tranziția către o nouă generație de leadership. În acest peisaj complex, programul nostru nu este doar o opțiune educațională, ci un standard de excelență. Dezvoltat pentru a genera valoare reală, el rămâne o inițiativă unică prin excelența sa academică și prin parteneriatul strategic cu bursa, fiind conceput special pentru a transforma rolul consultativ sau strategic al board-urilor în avantaje competitive concrete și durabile”, a declarat dr. Gabriela Hârțescu, Decan șiCo-Fondator, Envisia – Boards of Elite.

„Bursa de Valori București a marcat deja 30 de ani de existență și vedem tot mai clar cum maturizarea pieței de capital contribuie la transformarea companiilor românești și la profesionalizarea mediului antreprenorial. Listarea la bursă presupune transparență, responsabilitate și o viziune pe termen lung, iar guvernanța corporativă este una dintre componentele esențiale ale acestui proces. Ne bucurăm să susținem, alături de ENVISIA și Universitatea Româno-Americană, un program care contribuie la formarea unei noi generații de lideri și membri de board pregătiți să susțină dezvoltarea sustenabilă a companiilor românești”, a declarat Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori.

„Universitatea Româno-Americană susține dezvoltarea unor programe educaționale conectate direct la realitățile mediului economic și la nevoile actuale ale organizațiilor. Într-un context în care companiile traversează procese accelerate de transformare, internaționalizare și profesionalizare, competențele de guvernanță corporativă devin esențiale pentru liderii care își asumă roluri strategice în organizații. Parteneriatul cu ENVISIA și Bursa de Valori București reflectă angajamentul nostru de a contribui la formarea unei noi generații de profesioniști capabili să susțină dezvoltarea sustenabilă și competitivitatea mediului de afaceri românesc”, a declarat Prof. univ. dr. habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

Lansat în 2021 în parteneriat cu Bursa de Valori București și acreditat de Ministerul Educației în 2025 prin parteneriatul cu Universitatea Româno-Americană, programul a construit până în prezent o comunitate de peste 150 de absolvenți certificați, membri de board, executivi și profesioniști din ecosistemul de guvernanță, parte dintr-o rețea mai largă de peste 500 de lideri formați prin programele educaționale ENVISIA.

Noua cohortă începe cursurile pe 11 iunie 2026, iar înscrierile sunt deschise până la 8 iunie. Programul oferă certificat postuniversitar și 6 credite ECTS.

Programul se adresează în mod special profesioniștilor care ocupă sau aspiră la roluri în consiliile de administrație, dar și celor care contribuie direct la procesele de guvernanță și decizie strategică din cadrul organizațiilor. Printre aceștia se numără executivi C-level, antreprenori, secretari generali ai companiilor, profesioniști din domeniile juridic, financiar, audit, relații cu investitorii, consultanță etc., precum și specialiști incluși în planuri de succesiune pentru poziții de conducere.

Programul are o durată de aproximativ 3,5 luni și include 125 de ore de formare, dintre care 55 de ore de curs în format classroom, desfășurate pe parcursul a 7 zile intensive de program.

Curriculumul acoperă teme esențiale pentru activitatea consiliilor de administrație, precum:

rolurile și responsabilitățile structurilor de guvernanță;

relația dintre board și managementul executiv;

responsabilitățile de raportare și relația cu investitorii;

managementul riscurilor și deciziile financiare strategice;

guvernanța sustenabilității;

transformare digitală și strategie pe termen lung;

dinamica și evaluarea performanței board-ului.

Participanții lucrează în mod practic pe studii de caz reale, simulări de ședințe de board și exerciții aplicate, într-un cadru care facilitează schimbul de experiență între profesioniști din sectoare diferite.

Acest mix între rigoare academică și experiență practică din consiliul de administrație oferă participanților o perspectivă realistă asupra modului în care funcționează procesele de decizie la nivelul consiliilor de administrație.

Programul selectează maximum 20 de participanți la fiecare serie, pe baza experienței profesionale, motivației și potențialului de contribuție în consiliu.

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