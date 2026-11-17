Un studiu strategic privind competitivitatea României în perioada 2026–2035, realizat de Institutul Jacques Delors sub coordonarea lui Enrico Letta (foto), fost prim-ministru al Italiei și actual președinte al institutului, va fi prezentat pe 24 noiembrie, la București, în cadrul unui eveniment organizat de Fundația DDD la Banca Națională a României (BNR).

Creşterea economică a României, chiar dacă spectaculoasă în perioada 2000-2025, când PIB per capita s-a triplat de la 26% la 78% din media europeană în mai puţin de o generaţie, are o fundaţie slabă, cu probleme structurale pe parte de productivitate şi rezilienţă, care o împiedică să fie competitivă şi pot duce şi la scenarii de stagnare sau chiar involuţie, dacă nu sunt abordate integrat, într-o strategie multianuală pentru competitivitate, arată raportul, potrivit News.ro.

Studiul, intitulat „Assessing Romania’s Competitiveness: A 2026–2035 Strategic Outlook”, analizează perspectivele economice ale României în următorul deceniu și identifică principalii factori care ar putea influența evoluția competitivității țării până în 2035.

Raportul Letta privind competitivitatea României va fi prezentat la Bucureşti, în premieră, la sediul BNR, marţi, 24 noiembrie, în cadrul unei dezbateri la care vor participa Enrico Letta şi doi dintre coautorii raportului, Andreas Eisl (Institutul Jacques Delors) şi Adela Cristea (HorizonX). Evenimentul este organizat de DDD Foundation şi marchează lansarea publică a acesteia.

”În perioada 2000-2025, România a reuşit cea mai rapidă rată de convergenţă economică cu Uniunea Europeană dintre toate ţările care au aderat la UE începând cu 2004, trecând din categoria de ţară cu venituri mici şi medii, la cea de ţară cu venituri ridicate. Creşterea s-a bazat cu precădere pe modelul costului competitiv, investiţiile străine directe, integrarea în reţelele de producţie europene, transferurile din Uniunea Europeană, creşterea producţiei pentru export şi sectorul IT”, scrie în comunicat.

Cu toate acestea, ”sursele de creştere economică ale ţării au devenit tot mai epuizate”, subliniază raportul, care analizează evoluţiile pe 9 dimensiuni ale competitivităţii: politici macroeconomice şi bugetare; pieţe financiare; capacitatea statului şi guvernanţa; cercetare, dezvoltare şi inovaţie; digitalizare şi adoptarea IA; educaţie şi capital uman; demografie şi piaţa muncii; energie, infrastructură şi sustenabilitate; şi sectoare economice cheie şi lanţuri de valoare.

”Creşterea costurilor cu forţa de muncă, presiunea demografică, capacitatea slabă de inovare, şi limitările instituţionale persistente necesită o tranziţie spre un model de competitivitate bazat mai mult pe pe inovare. (…) În următoarea decadă, prosperitatea României nu poate fi asigurată de continuarea politicilor trecutului”, deoarece acestea nu transformă avantajele semnificative pe care le are ţara – locaţie strategică, resurse energetice substanţiale, conectivitate digitală, capabilităţi industriale şi calificare înaltă în anumite domenii – într-o capacitate largă de productivitate, subliniază Raportul pentru competitivitatea României.

Raportul a fost construit pe baza datelor statistice, a 200 de rapoarte de analiză şi a interviurilor anonimizate cu 47 de actori cheie şi experţi.

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