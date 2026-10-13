ENGIE România: Facturile la gaze s-ar dubla dacă se renunță la plafonarea prețului – Trebuie planificată din timp liberalizarea pieței

„Este important să vorbim despre ce se va întâmpla cu preţul consumatorilor casnici după această iarnă. Chiar dacă de ani de zile spunem că ajutorul trebuie ţintit spre consumatorii vulnerabili, cred că de data asta ar trebui să fie prelungită schema actuală la gaze”, a declarat marți Nicholas Richard, CEO Engie Romania, citat de news.ro.

În prezent, preţul gazelor vândute de producători către furnizori pentru consumul populaţiei este plafonat la 110 lei (21 de euro) pe MWh, până la 31 martie 2027.

Întrebat cu cât ar creşte factura unui consumator casnic la momentul expirării mecanismului impus de stat, Richard a arătat că preţul gazelor pentru populaţie este plafonat la 110 lei/MWh (21 de euro), iar preţurile din piaţă pentru al doilea trimestru al anului viitor sunt de peste 60 de euro/MWh.

„În ceea ce priveşte preţul final, vorbim de o dublare a preţului. Din cauza asta nu cred că este pertinent pentru nimeni, în contextul dat (să fie eliminat mecanismul – n.r.). Ce este extrem de important este cadrul în care jucăm. Deciziile trebuie să fie anunţate din timp şi trebuie să existe reguli coerente, pe care azi nu le avem”, a spus el.

Nicholas Richard a subliniat că este nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru pregătirea pieţei, astfel încât a doua zi după liberalizare să nu ne trezim cu un preţ insuportabil pentru populaţie.

„Decizia trebuie luată acum, nu să ne trezim, ca de obicei, cu o lună înainte. Pentru că noi trebuie să știm de azi dacă trebuie să cumpărăm sau să nu cumpărăm, iar producătorii să știe ce au de făcut, pentru a nu pune o presiune pe preț. Dacă nu vom lua o decizie înțeleaptă în zilele care vor veni, probabil prețul pentru consumatorii non-casnici va fi mai mare”, a atenționat șeful ENGIE România.

***