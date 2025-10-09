cursdeguvernare

joi

9 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Energia verde europeană: importuri de echipamente de 14,6 mld. euro, în principal din China. Situația pe sectoare

De Iulian Soare

9 octombrie, 2025

În 2024, UE a importat panouri solare în valoare de 11,1 miliarde de euro, biocombustibili în valoare de 2,9 miliarde de euro și turbine eoliene în valoare de 0,5 miliarde de euro din țări extraUE, totalizând importuri de produse energetice verzi în valoare de aproape 14,6 miliarde de euro, conform datelor Eurostat publicate joi.

Valoarea panourilor solare importate a scăzut cu 43% față de 2023 din cauza scăderii prețurilor, în timp ce greutatea totală a acestor importuri a crescut cu un modest 2%. Importurile de biocombustibili lichizi au înregistrat, de asemenea, o scădere de 25% în valoare. Pe de altă parte, importurile de turbine eoliene nu numai că au înregistrat o creștere de 102% în valoare, dar au înregistrat și o creștere de 113% în greutatea importată.

De exemplu, în 2024, UE a importat 32.373 de turbine eoliene, cu 9.072 mai multe decât în ​​2023.


În ceea ce privește exporturile, în 2024, UE a exportat panouri solare în valoare de 0,7 miliarde de euro, biocombustibili lichizi în valoare de 1,8 miliarde de euro și turbine eoliene în valoare de 2,8 miliarde de euro. Spre deosebire de panourile solare și biocombustibilii lichizi, exporturile de turbine eoliene au depășit semnificativ valorile importurilor.

Între 2023 și 2024, exportul de turbine eoliene a înregistrat o creștere în valoare (+41%) și în greutate exportată (+28%). În ceea ce privește cantitatea, UE a exportat 17.180 de turbine eoliene în 2024, cu 7.434 mai multe decât în ​​2023.

În ceea ce privește panourile solare, exporturile au scăzut cu 22% în valoare, dar au crescut cu 24% în greutate. Exporturile de biocombustibili lichizi au scăzut atât în ​​valoare (-18%), cât și în greutate (-7%).

China și India: principalii parteneri de import pentru produse energetice verzi


China a fost de departe cel mai mare furnizor de panouri solare, reprezentând 98% din totalul importurilor. Deși ponderea a rămas aceeași ca în 2023, valoarea totală a acestor importuri a scăzut de la 19,0 miliarde EUR la 10,9 miliarde EUR în 2024.

Pentru biocombustibilii lichizi, China a fost, de asemenea, lider, dar cu o pondere mai mică de 24% din totalul acestor importuri, în scădere de la 36% în 2023. Printre principalii parteneri de import de biocombustibili lichizi s-au numărat și Malaezia (15%), Regatul Unit (13%) și Brazilia (12%).

În 2024, importurile de turbine eoliene au provenit în mare parte din India și China. Comparativ cu 2023, China și-a crescut ponderea de la 31% la 43%, în timp ce India a înregistrat o scădere de la 58% la 48%.

Cititi si: Producătorii chinezi de eoliene vin în Europa, cresc tensiunile comerciale

***


cursdeguvernare

