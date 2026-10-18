Energia primară: Schimbare de structură în coșul energetic – Scădere a producției și consumlui în economie și gospodării

Mixul producției de energie electrică a continuat să se deterioreze în luna august iar producția internă să se reducă. Oprirea reactoarelor de la Cernavodă a făcut ca ponderea energiei nucleare în totalul producției să scadă cu 11,5% după opt luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Ponderea nuclearului în mixul energetic sl României a scăzut la 12%, față de aproximativ 20% în mod normal.

De asemenea, scăderea debitului Dunării a făcut ca și avansul producției hidro să scadă de la +16,4% după șapte luni, să scadă la 13,5% după opt luni din an, față de 2025. Anul trecut s-a caracterizat și el prin debite scăzute ale Dunării și o producție redusă a Hidroelectricii.

Consumul final de energie electrică a scăzut cu 4% în perioada analizată, în economie reducerea fiind de 1,6% iar la populație de 11,3%. Cel mai mult a scăzut consumul de electricitate în primele opt luni din 2026 pentru iluminatul public (- 14,2%) reflectând economiile făcute de administrațiile locale după liberalizarea pieței. La șapte luni, scăderea comparativ cu anul trecut era de doar -7%.

Creșterea exportului de energie electrică la opt luni a fost de +12,4%, datorat în principal surplusului de producție a centralelor fotovoltaice (+48%) față de anul trecut. Problema este că exportul de energie electrică se face când prețurile sunt minime, iar importul are loc la orele de vârf la prețuri maximale.

Scădere de 4,2% a resurselor de energie primară

Principalele resurse de energie primară din primele opt luni ale anului au scăzut cu 6,3% până la 20,9 milioane tone echivalent petrol (tep). Producția internă a însumat 10,5 mil. tone tep, în scădere cu 4,2% iar importul a fost în sădere cu 8,4% (10,44 mil. tone tep).

În cazul petrolului, producția internă s-a diminuat cu 7% și s-a importat cu 25% mai puțin. Per total scăderea consumului de petrol a 21%. La gaze naturale, în opt luni producția a fost aproximativ constantă (-0,4%) însă importurile s-au majorat cu +10,8% datorită accelerării umplerii depozitelor pentru perioada de iarnă.

Au crescut foarte mult și cantitățile de produse petroliere din import, cu 19,6% în primele opt luni, ca urmare a nefuncționării rafinăriei Petrotel.

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