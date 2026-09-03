Energia inflamează inflația industrială în toată Europa. România a scăpat; deocamdată

Prețurile la poarta fabricii din zona euro au crescut brusc în iulie, la +1,6% (lună/lună), de la -0,3% (l/l), mai mult decât consensul economiștilor din sondajul Reuters care anticipau 1,2%. Comparativ cu aceeași lună din 2025, în iulie 2026, inflația industrială a crescut la 5,8%, de la 4,6% în iunie.

Prețurile de producție măsoară costurile la poarta fabricii înainte ca mărfurile să ajungă la angrosiști ​​și comercianții cu amănuntul și, prin urmare, reprezintă un indicator timpuriu al inflației viitoare.

Energia a fost cea care s-a scumpit cel mai mult în iulie, creșterea fiind de +5,6% față de luna anterioară, după ce în iunie scăzuse cu -1,5%. Per total industrie, excluzând energia, prețurile de producție au stagnat (0% l/l), de la +0,2% (l/l) în iunie.

Cu toate acestea, evoluția anuală a arătat că presiunea asupra prețurilor industriale s-a extins dincolo de energie.

Scumpirea energiei a accelerat în iulie de la 8,8% în iunie la 12,9% (an/an), în timp ce inflația bunurilor intermediare a crescut de la 6,1% la 6,3% (an/an). Indicele prețurilor producției industriale, excluzând energia, a crescut ușor de la 3,0% la 3,1% (an/an), iar inflația bunurilor de capital a crescut de la 2,3% la 2,6%.

Inflația bunurilor de consum de folosință îndelungată s-a menținut la 2,9%, în timp ce bunurile de consum curent au scăzut în continuare de la -0,6% la -0,7%.

Creșterile de prețuri au fost, de asemenea, diferențiate din punct de vedere geografic. Prețurile de producție au crescut cu 3% lunar atât în ​​Spania, cât și în Italia, cu 1,1% în Germania și Franța, în timp ce Irlanda a condus zona euro cu o creștere de 4,3%.

În concluzie, creșterea generală din iulie a fost determinată în mare măsură de scumpirea bruscă a energiei, de la lună la lună, însă creșterea continuă a inflației excluzând energia și bunurile intermediare sugerează că presiunile subiacente asupra costurilor de producție nu au dispărut.

România – printre cele mai mici creșteri a inflației industriale în iulie

România se numără printre statele membre cu cele mai modeste creşteri ale preţurilor producţiei industriale de la o lună la alta, arată datele publicate joi de Eurostat.

Conform acestor date, în luna iulie comparativ cu luna iunie, preţurile producţiei industriale au crescut cu 1,6% în zona euro şi cu 1,4% în UE. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Irlanda (4,3%), Spania şi Italia (ambele cu un avans de 3%) şi Cipru (2,3%). Cele mai modeste creşteri au fost înregistrate în Malta (0,2%), Cehia, Danemarca, Slovenia şi România (toate cu un avans de 0,4%)

Conform INS, preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 0,7% în luna iulie a acestui an, faţă de iunie 2026, iar raportat la iulie 2025 au urcat cu 8,8%.

La nivelul pieţei interne, indicele preţurilor producţiei industriale a înregistrat o creştere cu 0,4% în iulie faţă de luna precedentă şi cu 8,5% în comparaţie cu iulie 2025, iar în ceea ce priveşte piaţa externă, în iulie 2026, faţă de iunie, preţurile producţiei industriale au fost mai mari cu 14%, iar comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior se constată o creştere cu 9,5%.

Pe marile grupe industriale, în ritm anual creşteri ale preţurilor producţiei industriale au fost consemnate în: industria energetică (10,6%), industria bunurilor intermediare (11,4%), industria bunurilor de uz curent (5%), industria bunurilor de capital (6,2%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (3,3%).

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