Legea minelor, modificată – energia geotermală, recunoscută distinct ca resursă a subsolului – Avantajele schimbării

Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă de modificare și completare a Legii minelor 85/2023 prin care se instituie un regim specific activităților geotermale pentru valorificarea acestei resurse.

Prin aceste modificări, legea urmărește să faciliteze dezvoltarea proiectelor geotermale, să atragă investiții, să sprijine autoritățile locale și să valorifice mai eficient una dintre cele mai importante resurse regenerabile disponibile în România.

„Inițiativa legislativă vizează adaptarea cadrului normativ primar aplicabil activităților miniere la realitățile tehnologice actuale, prin recunoașterea expresă a energiei geotermale ca obiect distinct de valorificare a subsolului, care, în condițiile exploatării corecte și ale conservării zăcămintelor, reprezintă o sursă regenerabilă de energie. (…) Se încurajează, astfel, alocarea capitalului către proiecte de modernizare și de adoptare a noilor soluții tehnologice și se oferă predictibilitate investitorilor. Prin accelerarea procedurilor de autorizare și prin instituirea unor termene maximale se vor asigura condițiile necesare pentru diversificarea mixului energetic național, pentru reducerea dependenței de combustibili fosili și pentru crearea de locuri de muncă în regiunile cu potențial geotermal ridicat”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative inițiate de deputatul USR George Marussi, căruia i s-au alăturat mai mulți parlamentari din diferite partide.

Avantajele implicate de noile prevederi

Inițiativa actualizează Legea minelor, cu următoarele beneficii:

reglementarea va putea ține pasul cu noile tehnologii din domeniul energiei geotermale

reduce birocrația care întârzie investițiile introducând în lege și exploatarea apelor geotermale, a gazelor asociate și utilizarea căldurii produse

introduce definiții clare pentru principalele noțiuni din domeniul energiei geotermale

stabilește termene maxime pentru obținerea autorizațiilor și o procedură accelerată pentru proiectele geotermale, astfel încât aprobările să fie finalizate în cel mult 12 luni, iar pentru proiectele de până la 20 MW în jumătate din acest termen

autoritățile locale vor putea solicita concesionarea resurselor geotermale pentru proiecte destinate încălzirii centralizate, fiind scutite de plata unor taxe timp de 5 ani.

Alte reglementări

Competența de punere în aplicare a prevederilor legii revine Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, în calitate de autoritate competentă în domeniul resurselor minerale.

Proiectul stipulează că energia geotermală preluată din subsol prin sisteme geotermale în circuit închis realizate la adâncimi mai mari de 400 m este asimilată resurselor minerale și se supune regimului de explorare și exploatare prevăzut de lege.

„Activitățile miniere de explorare și exploatare a apelor geotermale și a energiei geotermale pot fi efectuate și de către instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale. Resursele minerale se pun în valoare prin activități miniere care se concesionează persoanelor juridice, române sau străine, instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale ori se dau în administrare instituțiilor publice sau unităților administrativ-teritoriale de către autoritatea competentă și de reglementare”, se mai arată în proiectul de act normativ.

La votul Senatului au fost înregistrate 74 de voturi pentru, 3 împotrivă și 26 de abțineri, iar forul decizional este Camera Deputaților.

”Energia geotermală este o resursă regenerabilă, disponibilă permanent, independentă de condițiile meteorologice și capabilă să reducă atât costurile încălzirii, cât și consumul de combustibili fosili. Trebuie să o valorificăm mai eficient, să oferim comunităților locale un instrument pentru dezvoltarea unor sisteme de încălzire moderne, performante și la costuri reduse. Energia geotermală ne permite creșterea securității energetice locale prin dezvoltarea un sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, cu reducerea costurilor suportate de populație”, precizează deputatul USR George Marussi.

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