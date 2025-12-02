Emmanuel Macron, vizită cu miză strategică în China. Franța e îngrijorată de exporturile industriale care „inundă” Europa

Președintele Emmanuel Macron va efectua o vizită în China în perioada 3-5 decembrie, în încercarea de a stabili ceea ce Parisul a numit un „cadru mai echilibrat” pentru relațiile economice ale Franței cu Beijingul.

Consilierii lui Macron au declarat că liderul francez consideră că China trebuie să „consume mai mult și să exporte mai puțin”. Apelul vine în contextul în care Europa se confruntă cu o creștere fără precedent a exporturilor industriale chineze, scrie euractiv.com.

Între mai 2024 și mai 2025, exporturile chineze către UE au crescut cu 12% – inclusiv cu 24% către Franța și cu 21,5% către Germania.

Excedentul comercial al Beijingului cu Europa a atins 310 miliarde de dolari între octombrie 2024 și octombrie 2025, depășind pentru prima dată excedentul cu Statele Unite (302 miliarde de dolari).

Economistul Thomas Grjebine de la Centrul pentru Studii Prospective și Informații Internaționale (CEPII), un centru de cercetare francez, a remarcat că costurile de producție chinezești rămân „cu 30-40% mai mici decât cele europene pentru o calitate echivalentă”, datorită, în parte, unui curs de schimb favorabil.

Între timp, producătorii chinezi „au avansat rapid pe piața de lux și, în unele cazuri, au devenit superiori” omologilor lor europeni. „Va trebui să intrăm foarte repede într-o relație de echilibru de putere. Supraviețuirea industriei europene este în joc”, a spus Thomas Grjebine.

Beijingul amenință nucleul industriei franceze

Călătoria lui Macron vine într-un moment în care îngrijorarea publicului francez față de China crește. Deschiderea recentă a primului magazin fizic al gigantului fast-fashion Shein în prestigiosul magazin BHV din Paris a provocat o agitație politică. Dar economiștii spun că acesta este doar un simptom al unei probleme mai mari.

Pentru Grjebine, concurența din partea Shein este „aproape liniștitoare”, deoarece sugerează că China ar amenința doar sectoarele cu valoare adăugată redusă. „În realitate, Beijingul vizează chiar nucleul industriei noastre – industria auto, chimică, farmaceutică”, a spus el.

Liderii chinezi au semnalat în octombrie că următorul lor plan cincinal se va concentra pe construirea unei economii „orientate spre exporturi”, a spus François Godement, consilier pentru Asia la Institut Montaigne, un think tank cu sediul la Paris.



Având în vedere că China produce deja 35% din producția industrială mondială, el avertizează: „Este posibil să ajungă la 50% în anii următori. Riscăm să devenim colonii agricole și turistice”.

Franța recunoaște, de asemenea, că China deține „tehnologii deosebit de avansate” și speră că fluxurile de investiții către Europa ar putea duce la transferuri de tehnologie.



După ce au trimis investiții europene masive în China începând cu anii ’90 – însoțite de transferuri de tehnologie pe scară largă – europenii acum speră „la exact invers”, a adăugat Godement.

Pentru Elvire Fabry, specialistă în geopolitica comerțului la Institutul Jacques Delors, este esențial să se „impună condiții” investițiilor chineze pentru a se asigura că acestea susțin ocuparea forței de muncă în Europa și permit „transferuri de tehnologie”. „Această preocupare ocupă un loc din ce în ce mai important pe agenda Comisiei Europene”, a afirmat ea. Însă coordonarea va fi esențială pentru a împiedica statele membre să se submineze reciproc în încercarea de a atrage investiții chineze – lucru pe care Beijingul l-ar exploata imediat.

Ungaria ilustrează acest risc: sub conducerea lui Viktor Orban, țara a devenit unul dintre principalele centre de investiții ale Chinei în Europa, în special în domeniul vehiculelor electrice și al bateriilor, iar Budapesta a obținut și un împrumut de 1 miliard de euro de la băncile chineze, în 2024.

Pentru politologul Valérie Niquet, trebuie să se „oferă garanții” pentru a ajunge la o înțelegere cu chinezii. Beijingul ar putea formula o serie de cereri, cum ar fi relaxarea reglementărilor de mediu pentru proiectele finanțate de China. Întrebarea este acum ce compromisuri vor fi dispuși să accepte Macron și Europa în ansamblu.

