Emmanuel Macron va convoca G7 pentru a discuta despre energie și agresiunea rusă

Președintele francez Emmanuel Macron intenționează să convoace, în următoarele săptămâni, o reuniune a liderilor G7 consacrată problemelor energetice, în contextul creșterii prețurilor la carburanți și al intensificării a ceea ce Parisul descrie drept amenințări hibride rusești în Europa.

Anunțul a fost făcut după o reuniune confidențială desfășurată la Palatul Élysée cu principalii candidați la alegerile prezidențiale din Franța din 2027 sau reprezentanții acestora.

Macron a avertizat că „natura agresiunii și a amenințărilor rusești în Europa se schimbă” și a anunțat că a cerut elaborarea unui „plan pentru protejarea infrastructurii noastre critice” împotriva unor eventuale atacuri hibride rusești.

Președintele francez a condamnat ceea ce consideră a fi intenția Moscovei de a intimida statele europene și de a submina eforturile de sprijinire a Ucrainei. „Nu suntem intimidați, pentru că știm că ceea ce este în joc în Ucraina este securitatea noastră de astăzi și de mâine”, a declarat Macron.

El a subliniat, în același timp, necesitatea menținerii canalelor de comunicare cu Rusia și a avertizat împotriva unei „stări de beligeranță” între Franța și Moscova.

Creșterea prețurilor la carburanți

Prețurile ridicate la carburanți au reprezentat un alt subiect important al discuțiilor de la Élysée.

Macron a susținut că actuala creștere a prețurilor este legată de evoluțiile internaționale și „nu este rezultatul deciziilor guvernului”. El a indicat blocajele din strâmtoarea Hormuz și, mai recent, din strâmtoarea Bab-el-Mandeb drept factori care au „consecințe directe asupra vieții noastre de zi cu zi”.

Președintele francez a cerut ca autoritățile să abordeze cauzele creșterii prețurilor la carburanți înainte de a recurge la măsuri care presupun cheltuieli publice importante. În opinia sa, astfel de cheltuieli ar putea conduce fie la creșterea deficitului bugetar, fie la majorarea taxelor.

Reuniunea G7 pe tema energiei, pe care Macron intenționează să o convoace în următoarele săptămâni, ar urma să urmărească, între altele, o coordonare mai bună între statele membre în ceea ce privește nivelul stocurilor energetice.

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