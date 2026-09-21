Emmanuel Macron și Mark Carney pledează pentru consolidarea relațiilor Franța-Canada – Discuții despre gaze naturale și cooperare energetică

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney au pledat duminică pentru consolidarea relațiilor dintre Franța și Canada în fața noilor provocări globale, în cadrul unei întâlniri desfășurate în Saint-Pierre-et-Miquelon, teritoriu francez situat în largul coastei canadiene.

Vizita lui Carney în acest arhipelag din Atlanticul de Nord este prima efectuată de un lider canadian și are loc într-un moment în care atât Ottawa, cât și Parisul încearcă să-și consolideze relațiile cu Europa, pe fondul unor tensiuni tot mai mari în relația cu Statele Unite.

„Suntem două mari națiuni independente care vor să rămână astfel”, a declarat Macron în cadrul unei conferințe de presă comune cu Mark Carney.

Premierul canadian a afirmat, la rândul său, că a venit momentul ca Ottawa să-și consolideze legăturile cu Franța și Uniunea Europeană.

Întâlnirea celor doi lideri are loc la câteva zile după ce Carney a susținut ideea ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. El a argumentat că apropierea de Europa ar contribui la protejarea piețelor canadiene și a suveranității țării.

Cooperare mai strânsă în domenii precum pescuitul, securitatea și energia

La Saint-Pierre-et-Miquelon, Macron a declarat că Franța și Canada vor coopera mai strâns în domenii precum pescuitul, securitatea și energia.

„Credem amândoi în democrație, în statul de drept, în respectarea dreptului internațional, în comerțul liber și echitabil, în știință ca bază pentru deciziile noastre și în autonomia strategică pe care o apărăm”, a spus președintele francez.

Carney a declarat că cele două țări trebuie să acționeze împreună pentru a face față noilor provocări.

„Societățile noastre sunt afectate de noi furtuni: schimbările provocate de schimbările climatice, erodarea normelor democratice și noile amenințări la adresa suveranității noastre. A venit momentul să ne consolidăm relațiile”, a afirmat premierul canadian.

Franța dorește să-și consolideze aprovizionarea cu petrol și gaze

Discuțiile dintre cei doi lideri s-au concentrat și asupra securității energetice. Macron a declarat că Franța dorește să-și consolideze aprovizionarea cu petrol și gaze, într-un moment în care războiul din Iran perturbă piețele mondiale de energie și generează temeri privind creșterea prețurilor la combustibili și alte produse esențiale.

„Canada este o țară cu resurse importante de minerale critice și pământuri rare. Este, de asemenea, un mare producător de petrol și gaze naturale”, a spus Macron. „Dorim să încheiem acorduri pentru a asigura mai mult gaz natural lichefiat care să poată fi transportat către coasta atlantică a Europei”, a adăugat el.

O vizită cu valoare simbolică

Diplomații consideră că vizita lui Macron la Saint-Pierre-et-Miquelon are o puternică încărcătură simbolică.

Saint-Pierre-et-Miquelon are o importanță strategică pentru Franța datorită poziției sale geografice, în apropierea Americii de Nord și a regiunii arctice, a declarat un oficial al președinției franceze înaintea vizitei.

Arhipelagul are, de asemenea, un rol important în cooperarea dintre Franța și Canada, inclusiv în domeniul energetic, care s-a aflat printre principalele teme ale discuțiilor dintre Macron și Carney.

Președintele francez, al cărui guvern se confruntă cu presiuni interne pe fondul creșterii prețurilor la combustibili, a declarat că dorește ca Canada să-și extindă exporturile de gaz natural lichefiat către Europa, în loc să se concentreze în principal asupra piețelor asiatice.

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