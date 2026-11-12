Emmanuel Macron și Fridrich Merz minimalizează urgența numirii unui emisar european în negocierile dintre Ucraina și Rusia

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au părut să minimalizeze urgența numirii unui reprezentant al Europei pentru negocierile dintre Ucraina și Rusia, în urma solicitărilor venite din partea Washingtonului și a Kievului, potrivit Le Monde.

„Mai presus de toate, este nevoie ca Europa să aibă o viziune clară și unitară asupra a ceea ce își dorește pentru Ucraina și pentru ea însăși. Cred că fondul problemei determină forma”, a declarat Macron în cadrul reuniunii liderilor europeni de la Dublin.

Merz a afirmat că, înainte de a decide dacă este necesară numirea unui emisar, trebuie mai întâi ca președintele rus Vladimir Putin să fie adus la masa negocierilor privind războiul din Ucraina.

„Nu este vorba despre persoane; ceea ce contează este ca Putin să fie pregătit să poarte discuții”, le-a spus Merz jurnaliștilor.

Totuși, liderul german a salutat „disponibilitatea tot mai mare a Rusiei… de a recunoaște că nu se poate discuta despre Europa fără ca Europa să fie prezentă”. „Iar aceasta este o veste bună”, a adăugat el.

Reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei au fost prezenți, în această săptămână, în marja discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi, însă nu au avut o întâlnire directă cu Rusia. Merz a susținut continuarea negocierilor în acest format, cel puțin pentru moment, cu adăugarea Poloniei.

Europa s-a confruntat în repetate rânduri cu dezbateri privind necesitatea numirii unui singur emisar care să gestioneze relațiile și negocierile cu Rusia. Subiectul a revenit în prim-plan săptămâna trecută, când premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de organizare.

De atunci, dezbaterea a căpătat amploare, după ce emisarul american Jared Kushner și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au cerut Europei să stabilească o persoană care să o reprezinte.

Joi, aflat la Moscova, Kushner i-a cerut lui Putin să permită Europei să participe direct la negocieri.

Mai mulți lideri ai Uniunii Europene prezenți la reuniunea de la Dublin au afirmat că blocul comunitar dispune deja de oficialii potriviți pentru a îndeplini această sarcină.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, i-a indicat pe aceștia ca fiind António Costa, președintele Consiliului European, care reprezintă statele membre ale UE, și Kaja Kallas, șefa diplomației europene. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat agenției AFP la Dublin, miercuri.

Și premierul Luxemburgului, Luc Frieden, a declarat că persoana „firească pentru a reprezenta” Uniunea Europeană ar fi Costa, însă a adăugat că ar putea accepta și un alt nume.

Kaja Kallas, fost premier al Estoniei, a lăsat să se înțeleagă că ar fi bine poziționată pentru această responsabilitate, dar a recunoscut că liderii capitalelor europene ar putea lua o altă decizie.

„Am convenit asupra acestor lucruri în iunie 2024, așa că ar trebui să respectăm acordurile pe care le avem deja. Desigur, dacă liderii doresc să aleagă o altă variantă, pot face acest lucru”, a declarat Kallas înainte de a participa, joi, la discuțiile liderilor europeni.

„Dar vă garantez că va fi un exercițiu foarte dificil. Este mai ușor să respectăm acordurile pe care le avem deja”, a adăugat ea.

Printre celelalte nume vehiculate anterior pentru a reprezenta Europa se numără președintele Finlandei, Alexander Stubb – un partener de golf al președintelui american Donald Trump – și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

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