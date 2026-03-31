Emmanuel Macron și-a început turneul în Asia, cu o vizită în Japonia – discuții cu premierul Sanae Takaichi despre securitatea economică

Președintele francez Emmanuel Macron a sosit marți, în Japonia, pentru o vizită care va fi dominată de consecințele economice ale războiului din Orientul Mijlociu. Criza actuală „va fi în centrul discuțiilor” de miercuri cu premierul japonez, Sanae Takaichi, potrivit France 24.

Joi, liderul de la Élysée este așteptat la Seul, pentru o întrevedere cu președintele sud-coreean.

Cinci miniștri – printre care cel ai afacerilor externe, apărării și culturii Catherine Pégard –, precum și numeroși lideri din mediul de afaceri îl vor însoțesc pe Macron la Tokyo, cu ocazia celei de-a patra vizite oficiale a acestuia în Japonia.

„Continuarea comunicării” în vederea „calmării situației din Iran” se află pe agenda întâlnirii de miercuri cu premierul japonez, a declarat un oficial al Ministerului de Externe japonez. În plus, se va discuta despre securitate și parteneriate în sectorul spațial și ar urma să fie semnată o foaie de parcurs privind energia nucleară în Japonia.

Japonia depinde de Orientul Mijlociu pentru 95% din importurile sale de petrol și a fost nevoită să apeleze la rezervele strategice pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la combustibili de la începutul războiului. Iranul a închis practic vitalul Strâmtoarea Ormuz — prin care trece o cincime din fluxurile globale de țiței și gaze — de când Statele Unite și Israelul au început să lovească țara pe 28 februarie.

Miniștrii economiei și finanțelor din țările G7, printre care se numără Franța și Japonia, au declarat luni că sunt pregătiți să ia „toate măsurile necesare” pentru a asigura stabilitatea pieței energetice, în timp ce abordează consecințele economice ale războiului.

„Mă aștept ca Franța și Japonia să acționeze cu prudență în vederea furnizării de resurse pentru a contracara atacurile iraniene asupra transportului comercial în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Mathieu Duchatel, directorul departamentului de studii internaționale al Institutului Montaigne din Paris.

Reuters a relatat, săptămâna trecută, că șeful armatei franceze a purtat discuții cu omologii săi din 35 de țări pentru a forma o misiune de redeschidere a strâmtorii odată ce luptele se vor încheia.

Securitatea economică, miză majoră

Atât Franța, cât și Japonia se confruntă cu presiuni pentru a răspunde la supracapacitatea industrială a Chinei și la riscurile la adresa lanțurilor de aprovizionare critice. Franța a fost, de asemenea, un motor cheie al propunerii Uniunii Europene privind Legea privind accelerarea industrială, menită să stimuleze producția în Europa.

Mathieu Duchatel a afirmat că vizita lui Macron oferă o oportunitate oportună pentru cele două părți de a-și alinia prioritățile înaintea summitului G7 care urmează să aibă loc la Evian, în Franța, în luna iunie.

„Franța și Japonia împărtășesc un interes puternic în a plasa securitatea economică în fruntea agendei G7”, a mai spus Duchatel. „Ambele părți sunt, de asemenea, dornice să promoveze ideea de cluburi de cumpărători, prin care membrii G7 și partenerii de încredere ar pune în comun cererea de bunuri strategice și ar face față colectiv concurenței chineze în materie de prețuri”, a adăugat el.

Dincolo de securitatea economică, cele două țări și-au intensificat cooperarea în domeniul apărării în ultimii ani, care include exerciții bilaterale începând din 2018.

Michito Tsuruoka, profesor asociat la Universitatea Keio, a declarat că „se pot face mai multe”. „Este momentul să sporim seriozitatea și nivelul acestor exerciții în scopul îmbunătățirii interoperabilității reale”, a spus fostul oficial japonez din domeniul apărării, susținând că este în interesul Japoniei să folosească cooperarea sa în domeniul apărării cu Franța ca instrument de consolidare a descurajării în regiune.

În ciuda numărului crescând de dialoguri și interese comune, Franța și Coreea de Sud nu au construit încă o relație strategică. Analiștii spun că vizita președintelui Franței reprezintă o oportunitate de a duce relațiile dincolo de convergența simbolică.

