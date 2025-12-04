Emmanuel Macron, în China: „De la Ucraina la diferite regiuni ale lumii afectate de război, capacitatea noastră de a acționa împreună este decisivă”. Apel pentru corectarea dezechilibrelor economice

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat joi pe omologul său chinez Xi Jinping să depună eforturi pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale, în cadrul unei vizite fastuoase la Beijing.

„Trebuie să continuăm să ne mobilizăm în favoarea păcii şi stabilităţii în lume. Şi, de la Ucraina la diferite regiuni ale lumii afectate de război, capacitatea noastră de a acţiona împreună este decisivă”, a declarat Macron după o întrevedere restrânsă şi înaintea discuţiilor în format extins.

„Ştim că avem multe puncte comune, uneori avem dezacorduri, dar avem responsabilitatea de a le depăşi, de a găsi mecanisme de cooperare, de soluţionare a disputelor pentru un multilateralism eficient în care credem”, a adăugat liderul francez.

La rândul său, Xi a asigurat că China intenţionează să coopereze cu Franţa pentru a „elimina orice interferenţă” şi a „face parteneriatul strategic general între China şi Franţa mai stabil”, potrivit news.ro.

Macron a solicitat, de asemenea, Chinei „investiţii încrucişate” pentru a reechilibra relaţiile comerciale. El a susţinut cooperarea cu G7 pentru o guvernanţă economică bazată pe „reguli”.

Preşedintele chinez, însoţit de soţia sa Peng Liyuan, i-a primit pe Emmanuel Macron şi pe soţia sa, Brigitte, în cadrul monumental al Palatului Poporului, decor al congreselor Partidului Comunist Chinez. Au ascultat imnurile naţionale şi au trecut în revistă garda, înainte de a fi salutaţi de copii.

Şeful statului francez, sosit miercuri seara, însoţit de 35 de lideri ai marilor grupuri (Airbus, EDF, Danone) şi ai întreprinderilor familiale, de la lux la agroalimentar, urma să asiste la semnarea unui număr de contracte.

Este vorba de a patra vizită de stat a lui Emmanuel Macron în China de la alegerea sa în funcţia de preşedinte în 2017. Xi Jinping a fost primit cu fast în Franţa în 2024, iar Palatul Elysée prezintă timpul pe care Xi îl va petrece cu Macron până vineri, inclusiv în privat, ca un semn al importanţei relaţiei.

„Avem o aşteptare constantă faţă de China. Aceasta este ca ea să-şi folosească influenţa asupra Rusiei pentru a o determina să înceteze războiul” din Ucraina, la porţile Uniunii Europene, afirmă Elysée.

China asigură în mod constant că doreşte pacea. Dar nu a condamnat niciodată invazia Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Partener economic şi politic esenţial al Rusiei, China este primul cumpărător mondial de combustibili fosili ruşi, inclusiv produse petroliere, alimentând astfel maşina de război. Europenii o acuză că furnizează componente militare Moscovei.

În timpul precedentei sale vizite la Beijing, în 2023, Macron l-a îndemnat pe Xi să „aducă Rusia la raţiune”.

Preşedintele chinez i-a rezervat un tratament privilegiat omologului său rus Vladimir Putin în septembrie, invitându-l, împreună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, la o paradă militară gigantică care celebra 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Macron intenţiona să abordeze practicile comerciale chineze considerate neloiale, de la maşini electrice la oţel.

Relaţia dintre China şi Uniunea Europeană se caracterizează printr-un deficit comercial masiv (357,1 miliarde de dolari) în defavoarea UE. Parisul insistă, de asemenea, ca China să investească mai mult în Franţa, cu un schimb de tehnologii comparabil cu cel realizat de europeni şi care a contribuit la decolarea economică a Beijingului.

Europenii fac presiuni şi pentru un acces mai bun la metale rare, a căror producţie şi transformare la nivel mondial este dominată de China, pârghie pe care a folosit-o în 2025, zguduind lanţurile de aprovizionare ale planetei.

La fel ca în Franţa în 2024, cele două cupluri prezidenţiale se vor întâlni vineri într-un cadru mai informal la Chengdu, în provincia Sichuan (sud-vest), leagănul urşilor panda uriaşi care au devenit ambasadori ai Chinei în întreaga lume.

***