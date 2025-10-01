cursdeguvernare

miercuri

1 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Emmanuel Macron: „Flota fantomă” a Rusiei are între 600 și 1.000 de nave. Ce se întâmplă cu petrolierul Boracay

De Iulian Soare

1 octombrie, 2025

„Flota fantomă” a Rusiei numără între 600 și 1.000 de nave implicate în comerțul cu petrol rusesc, a declarat miercuri președintele francez, Emmanuel Macron, la summitul informal al UE din Danemarca.

Președintele francez a mai spus că este „un lucru bun” faptul că Franța investighează o presupusă încălcare a legii de către petrolierul Boracay (foto), care este suspectat că aparține așa-numitei „flote fantomă”, scrie Reuters.

Autoritățile franceze au păstrat tăcerea în privința navei, care se află în prezent ancorată în apropierea orașului Saint Nazaire, din vestul țării. Procurorul din Brest a declarat marți că a fost deschisă o anchetă după ce echipajul nu a furnizat dovezi privind naționalitatea navei și nu a respectat ordinele, dar nu a dat alte detalii.


Kremlinul a declarat miercuri că nu are informații despre navă, dar a adăugat că armata rusă trebuie să acționeze uneori pentru a restabili ordinea atunci când țări străine întreprind ceea ce purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a descris ca „acțiuni provocatoare”.

Boracay figurează pe lista sancțiunilor britanice și ale Uniunii Europene împotriva Rusiei. A fost reținut de autoritățile estoniene la începutul acestui an pentru că naviga fără un pavilion valabil.

A părăsit portul rus Primorsk pe 20 septembrie, potrivit datelor MarineTraffic. A navigat prin Marea Baltică și peste Danemarca înainte de a intra în Marea Nordului și de a tranzita spre vest prin Canalul Mânecii. Datele de urmărire a navelor arată că petrolierul construit în 2007 a fost urmărit de o navă de război franceză după ce a ocolit vârful nord-vestic al Franței, înainte de a-și schimba cursul și de a se îndrepta spre est, către coasta franceză.

(Citește și: Flota fantomă a Rusiei, sub presiunea sancțiunilor: Rușii folosesc tot mai multe nave sub steag grecesc)

***


