Emmanuel Macron: Europa trebuie să-și reproiecteze securitatea în mod independent. Președintele Franței a invocat „descurajarea nucleară holistică”

Președintele francez Emmanuel Macron susține că Europa va trebui să-și definească în viitor propriile parametri de securitate în mod independent și că Parisul poartă discuții strategice nucleare cu aliații pentru o descurajare comună, potrivit Euronews.

Emmanuel Macron a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că actualul cadru de securitate nu va rezista pe viitor și că europenii trebuie să stabilească noi parametri pe cont propriu. Macron a menționat că aceasta poate include o abordare mai „holistică” a descurajării nucleare între aliații europeni.

Macron a spus că planurile pentru „o zi de după”, implicând o viitoare coexistență cu Rusia, trebuie elaborate de europeni în mod independent, din cauza realității geografice și a unei armate ruse „umflate”, pe care liderul francez a descris-o ca fiind beligerantă, într-o stare de „euforie zaharisită”.

„Trebuie să fim noi cei care negociem această nouă arhitectură de securitate pentru Europa pentru ziua de după, pentru că geografia noastră nu se va schimba”, a spus el.

„Vom trăi cu Rusia în același loc și europenii în același loc, și nu vreau ca această negociere să fie organizată de altcineva”, a adăugat el, făcând aparent referire la Statele Unite și la discuțiile lor directe cu Moscova.

Un nou dialog strategic privind armele nucleare

Macron a spus audienței din München, care se concentrează pe securitate și reunește lideri mondiali, că viitorii parametri de securitate pot include o descurajare nucleară nouă, mai holistică, între aliații europeni. Până acum, descurajarea a fost strict un domeniu național și un subiect extrem de delicat din cauza implicațiilor asupra suveranității.

Liderul francez a anticipat un „nou dialog strategic” privind armele nucleare: „Am angajat un dialog strategic cu cancelarului Merz și alți lideri europeni pentru a vedea cum putem articula doctrina noastră națională” cu cooperarea specială și interesele de securitate comune în unele țări cheie, a spus el.

„Acest dialog este important pentru că este o modalitate de a articula descurajarea nucleară într-o abordare holistică a apărării și securității. Este o modalitate de a crea convergență în abordarea noastră strategică între Germania și Franța”, a adăugat Macron.

Anterior, Merz declarase la conferință că s-a angajat în „discuții confidențiale” despre descurajarea nucleară europeană.

„Noi, germanii, respectăm obligațiile legale. Considerăm aceasta strict în contextul partajării nucleare în cadrul NATO și nu vom permite apariția unor zone cu securitate diferită în Europa”, a spus Merz.

Declarațiile sunt semnificative, deoarece arată că europenii încep să gândească o securitate viitoare bazată pe propriile capacități, devenind mai puțin dependenți de umbrela americană pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece.

Președintele francez a spus că va oferi mai multe detalii în săptămânile următoare.

„Europa este adesea criticată pe nedrept (…) Toată lumea ar trebui să se inspire de la noi, în loc să încerce să ne divizeze”

Macron a încercat să mobilizeze sprijin pentru o Europă mai puternică și mândră, care adesea îi lipsește încrederea în sine în ciuda numeroaselor sale puncte forte, sugerând că europenii sunt vilipendiati prin afirmații false amplificate pe rețelele sociale.

„Avem nevoie de o mentalitate mult mai pozitivă. A existat o tendință aici și dincolo de acest loc de a ignora Europa și, uneori, de a o critica direct”, a spus Macron.

„S-au făcut caricaturi, Europa a fost criticată pe nedrept ca un construct îmbătrânit, lent și fragmentat, marginalizat de istorie. Ca o economie suprareglementată care inhibă inovația, ca o societate afectată de migrație care ar corupe tradițiile sale prețioase. Și, cel mai curios, în unele cercuri, ca un continent represiv”, a adăugat el.

În declarațiile sale, Macron părea să respingă administrația SUA, care îndemna Europa să-și schimbe cursul sau să se confrunte cu „ștergerea civilizațională”, invocând reglementări excesive, migrație ilegală și politici represive ale rețelelor sociale care restricționează libertatea de exprimare.

„Toată lumea ar trebui să se inspire de la noi, în loc să încerce să ne divizeze”, a spus el.

