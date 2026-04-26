Emmanuel Macron: Europa traversează „un moment unic”, în care „un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez se opun cu îndârjire europenilor”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, la Atena, că Europa traversează un „moment unic”, în care „un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez se opun cu îndârjire europenilor”, potrivit AFP, transmite Agerpres.

El a adăugat că „acesta este momentul potrivit pentru a lua decizii decisive”, făcând declarațiile în limba engleză, în cadrul unei întâlniri cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, desfășurată în Agora Romană din centrul istoric al Atenei.

Deși i-a plasat pe Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping într-o categorie a liderilor aflați în opoziție față de Europa, Macron a subliniat că președintele SUA rămâne totuși un „aliat”, chiar dacă nu este întotdeauna „de încredere” sau „previzibil”.

„Acesta ar putea fi momentul european”, a insistat liderul francez, reafirmând ideea că Uniunea Europeană este, în contrast, „de încredere” și „previzibilă” și că acest aspect nu trebuie subestimat. El se află într-o vizită de două zile în Grecia.

În viziunea sa, provocarea actuală pentru Europa este de a deveni o „putere reală”, întrucât, prin cumulul capacităților sale în apărare, comerț și servicii financiare, Uniunea Europeană poate rivaliza cu Statele Unite și China.

Revenind la conceptul de suveranitate europeană, promovat încă din 2017, Macron a pledat și pentru consolidarea „pilonului european” al NATO.

El a avertizat totodată că există „îndoieli cu privire la Articolul 5”, clauza de apărare colectivă a Alianței, pe fondul pozițiilor exprimate de Donald Trump, ceea ce „slăbește de facto alianța”, deși aceasta rămâne, în opinia sa, o „alianță strategică esențială”.

