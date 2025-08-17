Emmanuel Macron, după teleconferința „Coaliției Voinței”: Ucraina și Europa trebuie să prezinte un front unit la discuțiile de la Washington. Pozițiile altor lideri europeni

Obiectivul discuțiilor de luni de la Washington dintre președintele SUA, Donald Trump, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski și liderii principalelor puteri europene este de a prezenta un front unit între Ucraina și aliații săi europeni, a declarat duminică președintele francez Emmanuel Macron.

„Rusia este o putere imperialistă şi revizionistă, care nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi neagresiune. Dacă arătăm slăbiciune astăzi în fața Rusiei, punem bazele unor conflicte viitoare”, a spus Emmanuel Macron la finalul unei videoconferințe a liderilor din „Coaliția Voinței”.

El a adăugat că aliații europeni doresc „ca integritatea teritorială a Ucrainei să fie respectată” și că „Ucraina trebuie să fie reprezentată în orice discuții privind viitorul său.”

Macron a mai spus că „obiectivul nostru pentru discuțiile de mâine este să prezentăm un front unit între Ucraina și aliații săi europeni.”

Liderii marilor puteri europene, printre care premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul Itanial Giorgia Meloni, au confirmat participarea la reuniunea de luni dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, potrivit presei străine. Delegația europeană este completată de președintele finlandez Alexander Stubb, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general NATO, Mark Rutte.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că va discuta luni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă și, ulterior, va încerca să organizeze o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui rus Vladimir Putin.

Întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin s-a încheiat fără un acord, însă liderul american a precizat că a abordat chestiunea unor „schimburi teritoriale”, fără a detalia propunerile discutate.

Potrivit unor surse citate de mai multe publicații străine, Vladimir Putin ar fi dispus să înghețe linia frontului din sudul Ucrainei, respectiv din regiunile Herson și Zaporojie, dacă Ucraina se retrage din regiunile Donețk și Luhansk, ”oferta” fiind condiționată și de „rezolvarea cauzelor profunde” ale conflictului.

Aceste evoluții au sporit temerile europenilor și ale Kievului că negocierile ar putea conduce la concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Oficialii din Uniunea Europeană subliniază că, deși Trump a menținut un dialog mai constant cu aliații în ultimele săptămâni, influența lor asupra procesului de negociere rămâne limitată.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat duminică că Vladimir Putin a fost de acord, la summitul din Alaska cu Donald Trump, să permită Statelor Unite și aliaților europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate asemănătoare mandatului colectiv de apărare al NATO (Articolul 5: un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor) ca parte a unui eventual acord pentru încheierea războiului.

Câteva dintre declarațiile participanților la videoconferința coaliției pentru Ucraina: „Dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului, UE și SUA trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei”

„Astăzi am participat la o întâlnire a șefilor de stat și de guvern din Coaliția Voinței, în sprijinul Ucrainei”, a scris pe X președintele Finlandei, Alexander Stubb. „Există un consens puternic între țările din Coaliție cu privire la necesitatea de a continua sprijinul pentru Ucraina.”

Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, a spus, după reuniune: „Estonia își va face partea. Trebuie să ne concentrăm pe garanțiile de securitate pentru Ucraina. Asta înseamnă parametri cât mai apropiați de Articolul 5”, a postat el pe X, referindu-se la articolul NATO care obligă membrii să răspundă în cazul unui atac asupra unuia dintre ei.

António Costa, președintele Consiliului European, a declarat că „unitatea transatlantică este esențială în acest moment” pentru a obține o pace durabilă în Ucraina.

„Așa cum am subliniat în timpul întâlnirii de astăzi a Coaliției Voinței, dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului, UE și SUA trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei”, a spus el, adăugând că salută „disponibilitatea Statelor Unite de a participa la oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina.”

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a adăugat că Ucraina are nevoie de „garanții reale de securitate”, inclusiv de forțe de reasigurare cu sprijin american. „Sprijinul militar este vital pentru ca Ucraina să obțină influență în negocieri”, a postat el pe X.

Nicușor Dan: Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate.

„Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri. Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei”, a scris și președintele României, Nicușor Dan.

Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace, susține șeful statului.

„Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre”, a mai transmis președintele.

Șeful statului a precizat că în cadrul Coaliției s-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace.

„Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a mai scrie președintele României.

