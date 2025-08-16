Emmanuel Macron, după summitul Trump-Putin: Presiunea asupra Rusiei trebuie să continue până la obținerea unei păci solide și durabile

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă că sprijinul pentru Kiev și presiunea asupra Rusiei trebuie să continue până la obținerea „unei păci solide și durabile” în Ucraina, potrivit AFP.

În urma unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, Macron a scris pe X că sunt necesare garanții de securitate „de nezdruncinat” pentru orice viitor acord de pace și a avertizat asupra „tendinței bine documentate” a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente.

Noi discuții duminică a „coaliției celor care vor”/ Liderii europeni, invitați să participe la întâlnirea Trump-Zelenski de luni

Președinția Franței a anunțat totodată o nouă reuniune a „coaliției celor care vor” — principalii aliați europeni ai Ucrainei — care va avea loc duminică, înaintea întâlnirii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, programată pentru luni.

Potrivit Palatului Élysée, întâlnirea de mâine va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Întâlnirea va avea loc prin videoconferință și va începe la ora 15:00 (ora locală, 9:00 ET), a precizat Președinția Franței.

Liderii europeni sunt invitați să participe la întâlnirea de luni cu președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, potrivit New York Times, care citează doi oficiali europeni de rang înalt.

Concluziile summit-ului din Alaska

Președintele american Donald Trump nu a reușit să obțină o încetare a focului în războiul din Ucraina la un summit crucial cu Vladimir Putin, dar a insistat sâmbătă că obiectivul său este acum un acord de pace deplin pentru a încheia conflictul.

Trei ore de discuții între liderii de la Casa Albă și Kremlin, desfășurate pe o bază aeriană din Alaska, nu au adus un progres major, dar Trump și liderii europeni au afirmat că doresc un nou summit, de data aceasta cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a anunțat că va merge luni la Washington. În schimb, liderii europeni au declarat că sunt pregătiți să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei, după ce Trump i-a informat despre summit și aceștia au avut propriile lor discuții îndelungate.

Trump a rămas optimist după întâlnirea cu Putin, scriind pe platforma sa Truth Social: „O zi mare și foarte reușită în Alaska!”, adăugând că liderii europeni sprijină planul său pentru o întâlnire în trei între Putin și Zelenski.

„Dacă totul va merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin. Potențial, viețile a milioane de oameni vor fi salvate.”

După summit, Trump a vorbit mai întâi cu Zelenski, a precizat Casa Albă. Ulterior, premierul britanic Keir Starmer, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au alăturat apelului.

Rusia nu poate avea un „drept de veto” asupra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană sau NATO

Liderii europeni, care erau reticenți să fie lăsați pe dinafară de la întâlnirea din Alaska, au avut propriile discuții sâmbătă și au declarat că sprijină summitul trilateral propus.

„Suntem, de asemenea, pregătiți să lucrăm împreună cu președintele Trump și președintele Zelenski la un summit trilateral cu sprijin european”, au spus ei într-o declarație comună, adăugând că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută.

„Atâta timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a pune presiune asupra economiei de război a Rusiei, până când va exista o pace justă și durabilă”, au adăugat ei.

De asemenea, au subliniat că Rusia nu poate avea un „drept de veto” asupra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană sau NATO.

Războiul, care a ucis zeci de mii de oameni și a devastat o mare parte a Ucrainei, a continuat în pofida summitului. Ucraina a anunțat că Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică în timpul nopții. Rusia a declarat că a cucerit două sate suplimentare în Ucraina.

Zelenski a spus că Trump i-a prezentat „punctele principale” ale summitului și că va merge luni la Casa Albă pentru a discuta toate detaliile privind oprirea vărsării de sânge și încheierea războiului.

