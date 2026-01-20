Emmanuel Macron, discursul de la Davos: „SUA încearcă să slăbească și să subordoneze Europa”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, la Davos, că Washingtonul „încearcă să slăbească Europa”. Reacția sa vine după amenințarea lui Donald Trump de a impune noi taxe vamale împotriva oricărei țări care se opune planurilor sale de a obține Groenlanda.

La începutul discursului, șeful statului francez a făcut o constatare dură, estimând că lumea se îndreaptă către un sistem „fără reguli”, în care conflictul este normalizat, în care „dreptul internațional este călcat în picioare” și în care „ambițiile imperialiste” – americane, rusești, chinezești – apasă asupra multilateralismului, scrie Le Figaro.

„Este o schimbare către o lume fără reguli, în care dreptul internațional este călcat în picioare și singura lege care pare să conteze este cea a celui mai puternic”, a reclamat Macron.

Apoi, președintele Franței a luat la țintă politica Administrației Trump. Statele Unite „încearcă în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”, a acuzat președintele francez, vizând în special „acumularea neîncetată de taxe vamale” impuse de Donald Trump de la revenirea la Casa Albă.

„Credem că avem nevoie de mai multă creștere economică, avem nevoie de mai multă stabilitate în această lume, dar preferăm respectul în locul intimidării”, a mai spus liderul de la Élysée.

Avertisment pentru Administrația Trump

De la tribuna Forumului Economic Mondial de la Davos, Emmanule Macron a atras atența că Europa dispune de instrumente ”foarte puternice” în domeniul comercial şi trebuie să le folosească atunci când ”nu este respectată”.

Preşedintele francez a invocat din nou recurgerea la instrumentul anticoerciţie al Uniunii Europene (UE), considerat drept o „bazooka”, în cazul unui război comercial.

„Nebunia este că am putea fi puşi într-o situaţie în care să folosim mecanismul anticoerciţie pentru prima oară împotriva Statelor Unite. Vă imaginaţi? Este o nebunie, îmi pare rău, dar este consecinţa unei agresivităţi inutile. Însă trebuie să rămânem calmi”, a declarat el, ulterior, presei de la Davos.

Apel la respect și la statul de drept

Emmanuel Macron a mai spus că că preferă „respectul, mai degrabă decât brutele”, și „statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”.

„Franța și Europa sunt atașate de suveranitatea națională și independență, de Națiunile Unite și carta acestora”, a subliniat Macron.

Declarațiile sale vin în contextul în care Donald Trump încearcă să creeze un nou organism mondial – un Consiliu de Pace pe care să îl controleze complet, în timp ce s-a angajat într-o dispută cu Europa privind intențiile sale de a anexa Groenlanda, componentă a Danemarcii.

Liderul de la Casa Albă a amenințat cu sancțiuni economice constând în taxe vamale suplimentare de 10% opt țări europene, printre care șase membre ale UE și NATO, inclusiv Franța, alături de Regatul Unit și Norvegia, care nu fac parte din Uniune, dar sunt de asemenea aliate ale Statelor Unite în cadrul NATO.

