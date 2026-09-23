Emmanuel Macron cere UE relaxarea normelor Green Deal pentru a atenua creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibili

Președintele francez dorește ca Comisia Europeană să amâne intrarea în vigoare a legii care ar penaliza companiile din sectorul petrolier și al gazelor naturale care nu raportează emisiile de metan, și nu adoptă planuri pentru reducerea emisiilor.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relaxarea normelor UE privind compoziția combustibililor și reducerea emisiilor de metan, în încercarea de a ține sub control prețurile la energie, aflate în plină ascensiune.

Demersul lui Macron este determinat de conflictul din Orientul Mijlociu care a provocat scumpirea petrolului la cel mai ridicat nivel din luna mai, în timp ce prețurile la gaze mai mult decât s-au dublat după ce SUA și Israel au atacat Iranul în februarie, ceea ce dus la închiderea Strâmtorii Ormuz și bombardarea instalațiilor GNL din Qatar, ca represalii iraniene.

Președintele francez se confruntă cu presiuni și riscul unor tulburări sociale pe plan intern din cauza costurilor ridicate ale combustibililor, și îi lipsește spațiul fiscal pentru a reduce taxele pe carburanți. În absența unei perspective de soluționare a conflictului din Golf, Macron apelează acum la UE pentru a rezolva problema, mai ales că la anul vor fia alegeri prezidențiale.

Riscurile electorale ale Green Deal-ului

El a cerut Comisiei Europene să amâne cu un an noile norme UE care prevăd sancțiuni pentru companiile din sectorul petrolier și al gazelor ce nu își raportează emisiile de metan.

Reglementarea privind metanul vizează reducerea emisiilor, apărute în timpul extracției și transportului de hidrocarburi (cărbune, petrol și gaze naturale). Măsura a fost însă aspru criticată de guvernul SUA și de Qatar, care susțin că aceasta ar pune în pericol importul de petrol și gaze și implicit securitatea energetică a Europei.

Comisia recomandase totuși statelor membre să amâne aplicarea sancțiunilor pentru entitățile care nu respectă normele până la sfârșitul anului 2029. Cu toate acestea, pentru a oferi o mai mare certitudine juridică importatorilor de combustibili fosili, președintele francez a solicitat Bruxelles-ului o amânare explicită a acestor norme cu cel puțin un an.

De asemenea, Macron a propus relaxarea temporară a normelor UE privind calitatea combustibililor – care reglementează parametri precum densitatea și limitele de vaporizare – și limitarea utilizării unei cantități mai mari de biocombustibili în motorină.

Frână la politicile climatice

„Consider util să vă atrag atenția asupra câtorva aspecte care, dacă ar fi abordate și implementate la nivel european, ar putea consolida, în mod colectiv, capacitățile noastre de import și producție pe termen scurt”, a scris Macron într-o scrisoare transmisă vineri președintei von der Leyen, consultată de Politico. Informația privind scrisoarea a fost relatată inițial de presa franceză. De câteva luni, guvernul francez acordă subvenții pentru achiziția de combustibil sectoarelor cele mai afectate și urmează să prezinte măsuri suplimentare pentru sprijinirea industriei.

Reuniune G7 pentru a discuta criza energetică

Pe măsură ce campania pentru alegerile prezidențiale din Franța intră în linie dreaptă, președintele Macron a convocat vineri liderii partidelor și candidații la președinție pentru o reuniune de criză, în cadrul căreia le-a explicat modul în care invadarea Ucrainei și conflictul din Orientul Mijlociu împing prețurile combustibilului la noi niveluri record în Franța.

De asemenea, Macron a anunțat că Franța va găzdui o reuniune G7 pentru a aborda problema creșterii explozive a prețurilor la combustibil și celelalte consecințe ale crizei din Orientul Mijlociu.

Până în prezent, Franța a exclus orice reducere generalizată a taxelor pe combustibil, măsură care ar duce la scăderea veniturilor fiscale și ar submina eforturile țării de a ține sub control deficitul biugetar.

Guvernul a renunțat deja la obiectivul de a reduce deficitul la 5% din PIB în acest an, invocând războiul din Orientul Mijlociu și o creștere economică mai lentă. Totuși, premierul Sébastien Lecornu a promis că acest obiectiv privind deficitul va fi atins anul viitor, datorită unor măsuri de austeritate bugetară în valoare de 54 de miliarde de euro.

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