Emmanuel Macron: „Cei care au distrus trebuie să plătească”- Preşedintele cere explicaţii cu privire la deficienţele serviciilor de informaţii

Președintele francez, Emmanuel Macron, a criticat „violența necontrolată”, după ce una dintre cele mai violente zile de tulburări din ultimii ani s-a soldat cu incendierea unor clădiri publice, distrugerea și jefuirea a sute de magazine și arestarea a cel puțin 2.400 de persoane în orașe din întreaga țară, potrivit The Guardian.

„Privind aceste imagini, ne-am întrebat cu toții cum au putut francezii să facă așa ceva Franței?”, a declarat el într-un discurs televizat. Macron a afirmat că „nimic nu justifică” violența și că reprezentanții locali ai statului vor putea interzice anumite adunări publice dacă vor considera că este necesar.

El a spus că trebuie făcută o distincție între ceea ce a numit manifestanți autentici și pașnici, care își exprimă nemulțumirile legate de costul vieții și de sistemul de educație, și cei care „distrug, devastează și jefuiesc”. De asemenea, a criticat ceea ce a numit „grupări radicale de extremă stângă, cărora li s-au alăturat numeroși infractori”.

Președintele a refuzat demisia ministrului de interne

Politicieni de stânga și de dreapta au cerut demisia ministrului de interne, Laurent Nuñez, după ce guvernul a părut să fie luat prin surprindere de amploarea violențelor de sâmbătă. Clădiri ale statului au fost luate cu asalt și incendiate, stații de autobuz au fost distruse, drumuri au fost blocate cu baricade, iar magazinele au fost sparte și devastate. Proteste au avut loc și în Spania, Italia și Portugalia.

Luni dimineață, Macron a condamnat „eșecurile” care, în opinia sa, au dus la această criză, dar a refuzat să accepte demisia lui Nuñez.

„Ministrul de interne și-a prezentat demisia președintelui duminică”, a transmis Palatul Élysée într-un comunicat. „Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea conducerii forțelor de ordine în acest moment, președintele a refuzat-o.”

Macron îi ceruse lui Nuñez să „ia toate măsurile necesare pentru a asigura transparența în privința deficiențelor de planificare și de informații care au dus la violențe” și să „introducă noi metode operaționale pentru forțele de securitate”, potrivit comunicatului.

Emmanuel Macron şi-a exprimat „furia” şi „ruşinea” faţă de actele de vandalism, oferindu-şi sprijinul forţelor de ordine, aleşilor şi comercianţilor afectaţi de violenţe.

„În numele dumneavoastră, exprim sprijinul naţiunii faţă de forţele noastre de ordine şi de securitate internă. Acestea au rezistat şi au făcut tot ce le-a stat în putinţă”, a declarat şeful statului francez, care şi-a îndreptat gândurile şi către răniţi şi familiile acestora.

El a asigurat că niciun comerciant şi niciun artizan afectat nu va fi „lăsat singur în faţa acestor dificultăţi”. Prim-ministrul va prezida începând de luni o celulă de criză pentru a mobiliza „ajutoarele cât mai rapide posibil” şi pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de violenţe.

Organizațiile comercianților au declarat că peste 1.500 de magazine și afaceri au fost devastate, pagubele ridicându-se la zeci de milioane de euro.

„Acest lucru nu a avut nimic de-a face cu protestatarii pașnici”, a declarat proprietarul unui magazin de încălțăminte din Paris. „Erau grupuri organizate care distrugeau lucruri și jefuiau. Nu am mai văzut niciodată așa ceva.”

Politicienii din opoziție au pus sub semnul întrebării tacticile folosite de poliție, afirmând că statul nu a dispus de suficiente informații despre situația din teren.

Ministerul de Interne a anunțat că sâmbătă au avut loc aproape 2.400 de arestări și că aproape 1.000 de polițiști și jandarmi au fost răniți, dintre care șapte grav.

Un băiat de 17 ani și-a pierdut mâna dreaptă în urma exploziei unei grenade de dispersare a mulțimii, în orașul Saint-Étienne, din estul-centrul Franței. O fată de 17 ani și-a pierdut un ochi la Mulhouse, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

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