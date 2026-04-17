cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

17 aprilie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Emmanuel Macron anunţă un proiect de lege „împotriva ingerinţelor străine” în alegeri, cu un an înaintea prezidenţialelor din Franţa – Decizia vizează Rusia

Rss
De Iulian Soare

17 aprilie, 2026

Cu un an înainte de alegerile prezidenţiale care îi vor desemna succesorul, Emmanuel Macron (foto dreapta) a anunţat joi un proiect de lege pentru a proteja alegerile franceze „împotriva ingerinţelor străine”, având în minte exemplul a ceea ce s-a petrecut în România şi Republica Moldova.

„Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege şi măsuri de reglementare pentru a îmbunătăţi protecţia alegerilor noastre”, a declarat şeful statului în faţa a câteva sute de primari reuniţi la Palatul Élysée, informează AFP, preluată de news.ro.

Aceste ingerinţe „v-au afectat uneori”, le-a spus el acestor primari proaspăt aleşi la alegerile locale din luna martie. Acestea au „afectat şi mulţi dintre vecinii noştri”, a adăugat el, făcând aluzie la recentele alegeri din Moldova, România, dar şi din Germania.


Curtea Constituţională a decis, pe 6 decembrie 2024, anularea alegerilor prezidenţiale din România. Practic, în urma acestei decizii, au fost anulate rezultatele din primul tur, iar scrutinul a fost reluat de la zero, în 2025, când a fost câștigat de aactualul șef al statului, Nicușor Dan.

În vizor este Rusia, care „cumpără masiv, în perioada electorală, milioane de conturi false”, aşa cum subliniase deja Emmanuel Macron în februarie.

„Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise”, a insistat preşedintele francez.

Promiţând să „adopte o serie de texte pentru a permite o mai bună protecţie a dezbaterii democratice împotriva reţelelor sociale”, preşedintele francez şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa de a „reglementa discursul pe reţelele sociale, în special posibilitatea de a cumpăra acest discurs în perioadele electorale”.

(Citește și: Prima reacție a Rusiei față de rezultatul alegerilor din Republica Moldova)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Etichete: , , , ,

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți