Emmanuel Macron anunță investiții de 4,2 mld. euro în apărarea spațială franceză

În fața amenințărilor rusești, președintele francez Emmanuel Macron (foto) a anunțat miercuri o investiție suplimentară de 4,2 miliarde de euro pentru apărarea spațială a Franței până în 2030.

Prezentând noua strategie spațială franceză pentru 2040, șeful statului a pledat în special pentru dezvoltarea viitoarelor lansatoare europene reutilizabile pentru a obține un avantaj competitiv față de SpaceX al lui Elon Musk.

„Războiul de astăzi se poartă deja în spațiu, iar războiul de mâine va începe în spațiu”, a declarat președintele francez la Toulouse, la sediul Comandamentului Spațial, pe care tocmai l-a inaugurat, potrivit Agerpres. „Asistăm la spionaj, de exemplu din partea Rusiei, asupra sateliților noștri prin folosirea de nave de patrulare, bruiaj masiv al semnalelor GPS, atacuri cibernetice împotriva infrastructurii noastre spațiale, teste cu rachete antisatelit, dezvoltarea de arme antisatelit și chiar amenințarea deosebit de șocantă a armelor nucleare în spațiu din partea Rusiei”, a explicat el.

Pentru a aborda aceste provocări, el și-a anunțat intenția de a aloca încă 4,2 miliarde de euro, în plus față de cele 6 miliarde de euro deja prevăzute pentru programele spațiale militare, până în 2030, ca parte a legii actualizate a cheltuielilor militare.

El a adăugat că această sumă va fi suplimentată cu „peste 16 miliarde de euro pentru activități spațiale civile franceze, inclusiv activități cu dublă utilizare (civilă și militară)”.

Cu toate acestea, suma este mult sub cele 35 de miliarde de euro pe care ministrul apărării german, Boris Pistorius, s-a angajat să le investească în apărarea spațială germană până în 2030 pentru a contracara capacitățile militare ale Rusiei și Chinei.

Prin urmare, Franța riscă să apară într-o poziție slabă la conferința ministerială ESA programată la Bremen, în Germania, pe 26 și 27 noiembrie.

Președintele francez a cerut, de asemenea, o abatere de la principiul „returnării geografice” al Agenției Spațiale Europene (ESA), care garantează că fiecare stat membru primește, sub formă de contracte industriale, o cotă din investiții proporțională cu contribuția sa la bugetul agenției. Această solicitare vine cu două săptămâni înainte de reuniunea crucială a consiliului ministerial ESA care va defini bugetele pentru următorii trei ani.

Acest principiu „a avut justificarea și utilitatea sa la un moment dat, dar acum trebuie să întoarcem pagina” astfel încât „campionii noștri europeni să fie competitivi”, a insistat el.

De asemenea, Macron și-a exprimat dorința de a dezvolta viitoare lansatoare spațiale „în jurul reutilizării, propulsiei cu costuri reduse și motoarelor cu tracțiune mare” și de a moderniza portul spațial european din Kourou, în Guyana Franceză, pentru a-l transforma într-un sit agil, deschis lansatoarelor mici și partenerilor străini.

***