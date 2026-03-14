Emmanuel Macron afirmă că Libanul vrea discuții cu Israelul privind încetarea focului în chestiunea Hezbollah – Franța se oferă să le găzduiască

Franța este pregătită să găzduiescă discuțiile privind încetarea focului între Israel și Liban la Paris, afirmă președintele francez, Emmanuel Macron (foto), într-o postare pe X, scrie Times of Israel.

El menționează că liderii libanezi sunt deschiși la discuții directe cu Israelul și face apel la Israel să „profite de această ocazie pentru a iniția discuții privind încetarea focului, pentru a găsi o soluție durabilă și pentru a permite autorităților libaneze să-și pună în aplicare angajamentele privind suveranitatea Libanului”.

Macron solicită Israelului să-și înceteze ofensiva și Hezbollahului să-și oprească acțiunile. „Trebuie făcut totul pentru a împiedica Libanul să alunece în haos. Hezbollah trebuie să oprească imediat escaladarea. Israelul trebuie să abandoneze ofensiva sa la scară largă și să înceteze atacurile masive, în contextul în care sute de mii de oameni au fugit deja de bombardamente”, afirmă președintele francez.

El a precizat că a vorbit vineri cu președintele libanez Joseph Aoun, prim-ministrul libanez Nawaf Salam și președintele parlamentului libanez, Nabih Berri. „Guvernul libanez și-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în discuții directe cu Israelul. Franța este pregătită să faciliteze aceste discuții, găzduindu-le la Paris”, a spus președintele francez.

„Israelul trebuie să profite de această oportunitate pentru a iniția discuții și a înceta focul, a găsi o soluție durabilă și a permite autorităților libaneze să își pună în aplicare angajamentele față de suveranitatea Libanului”, a adăugat Emmanuel Macron.

Mișcarea pro-iraniană Hezbollah a atras Libanul în războiul regional pe 2 martie, lansând rachete asupra Israelului pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

De atunci, Israelul a atacat Libanul și amenință să-și extindă operațiunile.

Vineri, în al doilea său discurs televizat de la începutul conflictului, liderul Hezbollah, Nadim Qassem, a declarat că este pregătit pentru „o confruntare lungă”. „Nu vom oferi inamicului mijloacele de a-și atinge obiectivul de a ne eradica sau de a controla Libanul”, a afirmat el.

