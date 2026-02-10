Emmanuel Macron: Administrația Trump este „anti-europeană” și dorește dezmembrarea UE. Ambasadorul SUA la NATO: UE trebuie „să preia apărarea convențională a Europei”, SUA vor asigura umbrela nucleară

UE nu ar trebui să se lase adormită de un fals sentiment de siguranță că tensiunile cu SUA și să creadă că tensiunile cu SUA privind Groenlanda, tehnologia și comerțul au luat sfârșit, privind Groenlanda, tehnologia și comerțul au luat sfârșit, a avertizat președintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu pentru mai multe publicații europene.

Europa are acum de-a face cu o administrație Trump care este „deschis anti-europeană”, „manifestă dispreț” față de UE și „dorește dezmembrarea acesteia”, a adăugat Macron, la o zi după ce un raport al Conferinței de Securitate de la München avertiza asupra faptului că „politica de demolare” a lui Donald Trump amenință ordinea mondială.

Emmanuel Macron a mai declarat că va face presiuni asupra colegilor săi lideri ai UE la summitul special privind competitivitatea din această săptămână pentru a profita de ceea ce el a numit „momentul Groenlanda”, când europenii au realizat că sunt amenințați, astfel încât să avanseze rapid cu reformele economice amânate de mult timp și să-și reducă dependența de SUA și China.

„Avem tsunamiul chinezesc pe frontul comercial și avem instabilitate minut cu minut din partea americană. Aceste două crize reprezintă un șoc profund – o ruptură pentru europeni”, a insistat președintele Franței.

Emmanuel Macron a mai spus că a fost „întotdeauna respectuos, previzibil” în relațiile cu președintele american Donald Trump, „dar nu slab”. „Când există un act clar de agresiune, cred că nu ar trebui să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Cred că am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a subliniat liderul de la Élysée.

„SUA ne vor ataca, cu siguranță, pe tema reglementării digitale”

Președintele francez a prezis, de asemenea, că UE și administrația Trump se vor confrunta în cursul acestui an în ceea ce privește reglementarea sectorului tehnologic, UE iritând de mult timp SUA prin aplicarea unor norme mai stricte privind confidențialitatea datelor, discursul instigator la ură și impozitarea digitală.

„În lunile următoare, SUA ne vor ataca cu siguranță pe tema reglementării digitale”, a declarat Macron, adăugând că administrația Trump ar putea lovi UE cu tarife dacă blocul ar folosi legea sa istorică privind serviciile digitale pentru a controla companiile tehnologice americane.

SUA ar putea, de asemenea, să ia măsuri de retorsiune împotriva țărilor UE, inclusiv Franța și Spania, care intenționează să interzică accesul copiilor la rețelele sociale, ceea ce ar reprezenta un test pentru blocul comunitar, a afirmat el.

Raport tăios înaintea Conferinței de la München

Lumea a intrat în epoca periculoasă a „politicii de demolare”, care prioritizează dezmembrarea instituțiilor în detrimentul reformei graduale, avertizează raportul Conferinței de Securitate de la München, înainte de reuniunea anuala din această săptămână.

Conferința din acest an se va concentra pe noile provocări la adresa securității internaționale, între care multiple tentative de distrugere a vechilor relații și norme diplomatice.

Raportul privind situația securității în lume pe 2026 – dat publicității luni și care prezintă temele conferinței – atribuie președintelui SUA, Donald Trump, o mare parte din responsabilitate pentru aceste schimbări radicale, actualul lider de la Casa Albă fiind descris drept cel care „distruge regulile existente, promovând o politică a buldozerului”.

Președintele Conferinței de Securitate de la München, Wolfgang Ischinger, subliniază în prefața raportului că o „profundă incertitudine” zguduie întreaga lume, evidențiind Europa.

„Rareori în istoria recentă a conferinței au existat atât de multe întrebări fundamentale pe masă în același timp: securitatea Europei, reziliența parteneriatului transatlantic și capacitatea comunității internaționale de a gestiona o lume din ce în ce mai complexă și mai conflictuală”, arată Ischinger.

SUA resping acuzațiile din raport

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns la unele dintre concluziile raportului premergător al Conferinţei de Securitate (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri, afirmând că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”.

Whitaker a insistat că SUA nu doresc să desfiinţeze NATO sau să submineze alianţele existente, aşa cum sugerează autorii raportului, ci doar să „echilibreze” modul în care povara apărării este împărţită între diferitele ţări NATO, încurajând aliaţii europeni să „facă mai mult şi să fie capabili şi puternici, deoarece această putere este cea care garantează pacea”.

„Acesta este primul lucru pe care îl resping: încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcţioneze aşa cum a fost concepută, ca o alianţă de 32 de aliaţi puternici şi capabili”, a declarat ambasadorul Whitaker.

„Ne așteptăm ca Europa să devină mai puternică și să împărtășească povara securității europene cu Statele Unite și, în cele din urmă, să preia apărarea convențională a continentului european, cu ajutorul umbrelei nucleare globale a Statelor Unite”, a mai spus oficialul american.

