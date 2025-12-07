Emmanuel Macron a amenințat China cu taxe vamale dacă nu își recalibrează relația comercială și investițională cu UE/ Mizele și concluziile vizitei

Emmanuel Macron (foto stânga) a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial, potrivit AFP.

„Le-am spus că, dacă nu vor reacţiona, noi, europenii, vom fi nevoiţi, în următoarele luni, să luăm măsuri ferme (…) la fel ca Statele Unite, cum ar fi, de exemplu, impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezeşti”, a declarat preşedintele francez, la întoarcerea dintr-o vizită oficială în China, într-un interviu acordat cotidianului francez Les Echos, publicat duminică.

Deficitul comercial al Franței cu China în domeniul bunurilor s-a dublat în ultimul deceniu, ajungând la 47 de miliarde de euro în 2024. Investițiile franceze în statul asiatic în aceeași perioadă sunt de aproape patru ori mai mari decât investițiile Chinei în Franța, potrivit unei analize Financial Times pe tema mizei vizitei președintelui francez în China.

Parisul cere Beijingului să recalibreze relația sa comercială și investițională cu Uniunea Europeană.

„Ne aflăm la ultima oprire înainte de o criză”, a avertizat un oficial francez. „Dacă nu schimbăm direcția, vom agrava fragmentarea globală”, a adăugat oficialul, sugerând că Parisul ar putea fi nevoit să ia în considerare „măsuri de protecție”.

Președintele Emmanuel Macron a efectuat o vizită în China în perioada 3-5 decembrie, în încercarea de a stabili ceea ce Parisul a numit un „cadru mai echilibrat” pentru relațiile economice ale Franței cu Beijingul.

Despre măsurile de protejare a industriei europene: „Acest lucru nu este deloc agresiv sau protecționist. Americanii și alți jucători de pe piața nord-americană fac acest lucru, chinezii fac la fel”

Uniunea Europeană ia în considerare stabilirea unor ținte de tip „fabricat în Europa” de până la 70% pentru conținutul anumitor produse, precum automobilele, în timp ce încearcă să acorde prioritate bunurilor interne și să reducă dependența de China.

Bruxelles-ul plănuiește, de asemenea, să înăsprească regulile privind investițiile străine, pentru a se asigura că firmele chineze nu obțin avantaje din piața deschisă a blocului comunitar fără a genera beneficii pentru lucrătorii locali și fără a împărtăși tehnologie.

Macron, care a fost însoțit în această vizită de aproximativ 40 de lideri de afaceri francezi, a cerut Chinei să transfere tehnologie către Franța în domenii precum tehnologiile curate și bateriile — un memento clar al schimbării raportului de forțe în sectoare industriale-cheie.

Președintele Franței a apărat, de asemenea, investigațiile comerciale ale UE privind vehiculele electrice chinezești, afirmând că blocul adoptă o abordare de la companie la companie.

„Avem nevoie de mai multă neutralitate tehnologică și de o preferință europeană” pentru industriile interne, precum cea auto, a declarat Macron la Chengdu, capitala provinciei Sichuan din sud-vestul Chinei.

„Acest lucru nu este deloc agresiv sau protecționist. Americanii și alți jucători de pe piața nord-americană fac acest lucru, chinezii fac la fel”, a spus președintele. „Principalul risc pentru europeni este o dezindustrializare accelerată.”

Pe durata vizitei lui Macron în China, el și președintele Xi Jinping (foto dreapta) au fost dornici să arate bunăvoință, în pofida divergențelor dintre ei pe aceste subiecte.

Dezechilibrele globale sunt așteptate să domine agenda G7 anul viitor, când Franța va prelua președinția grupului

Aceste disparități se află „acum în centrul discuțiilor multilaterale”, a scris Macron într-o scrisoare consultată de Financial Times și adresată economistei Hélène Rey, pe care a numit-o la conducerea unui grup de lucru responsabil cu supravegherea problemei dezechilibrelor. „Atunci când sunt excesive, ele prezintă riscuri pentru creșterea economică globală și stabilitatea financiară.”

Referindu-se la misiunea sa în cadrul G7, Rey a declarat: „Sper că va exista o anumită deschidere către multilateralism în discuțiile noastre, dar, desigur, nu pot garanta acest lucru”, făcând trimitere la îndepărtarea SUA și Chinei de instituțiile globale precum Organizația Mondială a Comerțului.

Beijingul consideră că Parisul poate contribui la orientarea Europei către o politică externă mai independentă față de SUA și mai favorabilă Chinei

Experții spun că Beijingul consideră că Parisul poate contribui la orientarea Europei către o politică externă mai independentă față de SUA și mai favorabilă Chinei. Ofensiva tarifară a lui Trump și ambivalența sa față de Ucraina au tensionat relațiile SUA–UE, oferind Chinei o oportunitate de a încerca să creeze o falie în relațiile transatlantice.

Un diplomat european de rang înalt la Beijing a declarat că China desfășoară o „campanie” de curtare a statelor membre individuale ale UE, în timp ce dă vina pe Bruxelles pentru tensiunile din relația sa cu blocul comunitar.

Din perspectiva Beijingului, „toate statele membre ar trebui să se comporte precum Ungaria”, a spus diplomatul, făcând referire la politicile pro-Rusia și pro-China ale premierului ungar Viktor Orbán.

Tabloidul Global Times al Partidului Comunist Chinez a elogiat vineri figura lui Macron, afirmând că Franța joacă „un rol unic de punte în relațiile China–UE” și invocând „responsabilitatea” țării de a ajuta blocul comunitar să dezvolte o politică față de China mai „obiectivă, rațională și independentă”.

Beijingul are puține intenții de a-și modifica drastic modelul economic

Ministerul Comerțului din China a reiterat vineri promisiunile de a elimina măsurile restrictive de pe piața internă și de a stimula consumul. Cu toate acestea, experții spun că Beijingul are puține intenții de a-și modifica drastic modelul economic.

Tensiunile comerciale dintre China și blocul comunitar au declanșat investigații antidumping în ambele sensuri.

Sectorul lactatelor din UE așteaptă o decizie în urma unei anchete lansate de Beijing anul trecut, ca represalii la impunerea de către Bruxelles a unor taxe suplimentare asupra importurilor de vehicule electrice chinezești. Țara asiatică ar putea impune tarife de până la 40% asupra produselor lactate, pe lângă taxele deja existente.

Aceasta ar însemna, în esență, închiderea pieței chineze pentru producătorii europeni, potrivit lui François-Xavier Huard, președintele Federației Naționale a Produselor Lactate din Franța.

Cu toate acestea, Huard a declarat că întâlnirile cu ușile închise desfășurate săptămâna aceasta la Beijing între oficiali chinezi și miniștri francezi, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri — inclusiv directorii generali ai Airbus, Danone și ai grupului de transport maritim CMA CGM din Marsilia — au fost „mai relaxate decât te-ai fi așteptat”.

